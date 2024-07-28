ИССЛЕДОВАНИЕ Прошедшие срочную службу мужчины зарабатывают больше не служивших

Департамент проанализировал данные более 40 000 мужчин, половина из которых были резервистами. Исследование показало, что мужчины, прошедшие срочную службу, в возрасте 28-34 лет зарабатывают в среднем на 91 евро больше в месяц и на 207 евро больше медианной зарплаты.

Исследование также показывает, что разница в зарплатах увеличивается с возрастом, и в 34 года мужчины, прошедшие срочную службу, зарабатывают на 18% больше. Кроме того, уровень образования и занятости у прошедших службу выше.

По словам начальника отдела боевой подготовки Генерального штаба Сил обороны подполковника Маргот Кюннапуу, основная цель подготовки в срочной службе – обучение подразделений с высокой боевой готовностью для защиты Эстонии, и эти навыки полезны также в обычной жизни.

- Силы обороны учат солдат воевать, и если навыки, необходимые на поле боя, такие как стрессоустойчивость, лидерские качества и адаптивность, помогают резервистам на рынке труда, то это один из положительных побочных эффектов нашей подготовки, - добавила Кюннапуу.

Департамент статистики провел исследование этой весной по заказу Министерства обороны. В анализе сравнивались доходы мужчин в возрасте 28-34 лет, прошедших срочную службу в период с 2006 по 2021 год, с доходами мужчин того же возраста, которые не проходили срочную службу.