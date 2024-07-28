С начала года зафиксировано уже 35 укусов гадюк

По словам руководителя отдела по профилактике центра по вопросам отравлений Келли Суви, в этом году было 35 обращения из-за укусов гадюк.

- Гадюки действительно активны. В этом году на телефон центра по вопросам отравлений поступило 35 звонков от укушенных гадюками. Бывают дни, когда нашим медсестрам-консультантам приходится давать консультации даже трем жертвам гадюк", - сказала Суви.

По ее словам, укусы были как в лесу, так и в домашнем саду. "Гадюк привлекают во дворе крысы и мыши, поэтому лучше не допускать грызунов на территорию вокруг дома. Также гадюки не любят находиться в скошенной траве. Особенно внимательным следует быть при разборе старых куч камней и веток в саду, а также во время работы в высокой траве", - пояснила Суви.

В прошлом году на инфотелефон центра отравлений в связи с укусом гадюк позвонили 44 раза. По словам Суви, в этом году гадюки стали активны в мае, а в прошлом году - в апреле.

"Глядя на статистику, есть риск, что в этом году мы превысим прошлогодние показатели, поскольку сезон гадюк длится до октября", - отметила Суви.

Во избежание укусов змей рекомендуется надевать подходящую одежду во время выполнения садовых работ или прогулок в лесу.

- Передвигаясь по лесу или зарослям, всегда следует надевать резиновые сапоги с высоким голенищем, пропалывать кусты следует в перчатках, а газоны надо косить. Увидев гадюку, отойдите от нее. Желание проявить геройство и поймать змею может закончиться не одним, а несколькими укусами. Так случилось, например, с пожилым мужчиной, который попытался схватить гадюку, чтобы показать соседскому мальчику, - рассказала Суви.