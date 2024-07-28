Эстонии следует продолжить реформирование работы судов для увеличения их возможностей, улучшить доступность информации и повысить вовлеченность общественности в законодательный процесс, говорится в опубликованном на этой неделе докладе Европейского союза о правовом государстве, пишет rus.err.
Еврокомиссия рекомендует Эстонии укрепить судебную систему
В составленном уже в пятый раз обзоре Европейской комиссии по странам-членам ЕС даются три рекомендации для Эстонии.
Во-первых, Эстонии рекомендуется продолжить усилия по реформированию Совета по управлению судами с учетом европейских стандартов. Во-вторых, продолжить усилия по обеспечению последовательной и эффективной реализации права на доступ к информации и, в-третьих, обеспечить эффективные общественные консультации в ходе законодательного процесса.
В то же время Еврокомиссия отмечает, что Эстония, следовавшая рекомендациям рапорта за 2023 год, продвинулось в том, чтобы право на информацию применялось последовательно и эффективно, с учетом европейских стандартов в области доступа к официальным документам.
По словам директора бюро канцлера права Олари Коппеля, отчет позволяет сделать вывод о том, что состояние правового государства в Эстонии за год не ухудшилось, по крайней мере, с точки зрения Брюсселя.
"Ряд замечаний и предложений Еврокомиссии, например, касающиеся организации работы судебной системы и контроля за финансированием политических партий, находятся в стадии разработки и, как ожидается, осенью будут представлены в Рийгикогу в виде законопроекта", - отметил Коппель.
"Если поглядеть с нашей стороны, то в вопросах, касающихся правового государства, бросается в глаза нехватка ресурсов эстонских госучреждений так называемой "передней линии", что выражается, прежде всего, в проблемах с качеством административных, надзорных и разрешительных процедур. По законам все выглядит красиво, есть нормы, сроки и необходимые меры, но в реальной жизни не всегда всё так хорошо", - пояснил Коппель.
Подробнее об этом можно будет прочитать в традиционном годовом обзоре канцлера права, который он представит Рийгикогу в первой половине сентября.
На нехватку ресурсов в правовом поле Эстонии также обратила внимание неправительственная организация Liberties, опубликовавшая в марте этого года свой обзор, в котором говорится, что проблемы Эстонии те же, что были и в прошлогоднем отчете: государственная система юридической помощи недостаточно финансируется и нуждается в реформе, а нехватка человеческих ресурсов угрожает качеству правовой системы.
Liberties также выделил Эстонию, наряду с Болгарией, Чехией, Германией, Венгрией и Швецией, как страну, где в 2023 году резко усилились ограничения на мирные протесты, которые власти выборочно применяли к пропалестинским и климатическим манифестациям.
Издание EurActiv после публикации отчета Европейской комиссии написало, что после прошлогоднего рапорта страны-члены ЕС добились прогресса в выполнении 68% рекомендаций прошлого года. Однако некоторые страны были не столь успешны. Были выделены Венгрия и Словакия, где произошел регресс в принципах правового государства, и Италия, где, как утверждается, стало меньше свободы СМИ.