Еврокомиссия рекомендует Эстонии укрепить судебную систему

В составленном уже в пятый раз обзоре Европейской комиссии по странам-членам ЕС даются три рекомендации для Эстонии.

Во-первых, Эстонии рекомендуется продолжить усилия по реформированию Совета по управлению судами с учетом европейских стандартов. Во-вторых, продолжить усилия по обеспечению последовательной и эффективной реализации права на доступ к информации и, в-третьих, обеспечить эффективные общественные консультации в ходе законодательного процесса.

В то же время Еврокомиссия отмечает, что Эстония, следовавшая рекомендациям рапорта за 2023 год, продвинулось в том, чтобы право на информацию применялось последовательно и эффективно, с учетом европейских стандартов в области доступа к официальным документам.

По словам директора бюро канцлера права Олари Коппеля, отчет позволяет сделать вывод о том, что состояние правового государства в Эстонии за год не ухудшилось, по крайней мере, с точки зрения Брюсселя.

"Ряд замечаний и предложений Еврокомиссии, например, касающиеся организации работы судебной системы и контроля за финансированием политических партий, находятся в стадии разработки и, как ожидается, осенью будут представлены в Рийгикогу в виде законопроекта", - отметил Коппель.