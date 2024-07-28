ОЛИМПИАДА Энели Ефимова вышла в полуфинал

В своем предварительном заплыве Ефимова заняла четвертое место. Ей не хватило всего 0,18 секунды до личного рекорда (личный рекорд 1:06,08).

Победу в предварительном заплыве одержала южноафриканская пловчиха и олимпийская рекордсменка Татьяна Смит, проплывшая дистанцию за 1:05,00. Второй стала китаянка Цяньтин (1:05,63), а третьей – Мона МакШарри (1:05,74) из Ирландии.

В полуфинал, который состоится в воскресенье в 22:15, пробились 16 спортсменок. В финал выйдут восемь лучших пловчих.