В Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Вечером в Южной Эстонии и на островах начнутся ливневые дожди, которые постепенно распространятся по всей стране. По прогнозам, на юге Эстонии выпадет 40-70 мм осадков, а на севере Эстонии - до 25 мм. Помимо ливней, ожидается сильный ветер и гроза.