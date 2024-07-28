Вечером в Южной Эстонии и на островах начнутся ливневые дожди, которые постепенно распространятся по всей стране. По прогнозам, на юге Эстонии выпадет 40-70 мм осадков, а на севере Эстонии - до 25 мм. Помимо ливней, ожидается сильный ветер и гроза.
В Эстонии объявлено штормовое предупреждение
Поздно вечером в воскресенье усилится северный, северо-западный ветер до 12-18 м/с, в районе Рижского залива - 15-20 м/с, порывы могут достигать 27 м/с.
Спасательный департамент напоминает, как вести себя перед и во время шторма.
Перед штормом:
- Уберите со двора все предметы, которые может унести ветром.
- Припаркуйте автомобиль на открытом месте или в гараже.
- Учитывайте возможность перебоев с электричеством: имейте дома запас еды и питья.
- Заправьте автомобильный бак.
Во время шторма:
- Оставайтесь в помещении.
- Не передвигайтесь на автомобиле. Если поездка неизбежна, выбирайте подходящую скорость и учитывайте возможность падения на дорогу деревьев и другие препятствия, которые могут оказаться на пути.
- Держитесь подальше от оборванных линий электропередач. Сообщите об аварии Elektrilevi по номеру 1343, а о ситуациях, создающих опасность для жизни, в Центр тревоги по номеру 112.
- В случае травм или поломок, создающих непосредственную опасность, звоните по номеру 112.
- В случае отключения электроэнергии:
- Проинформируйте энергетическую компанию.
- В случае отключения электричества используйте в качестве источника света фонарик на батарейках, а не свечи.
- Следите за информацией по прогнозу и инструкциями по поведению, например, по радиоприемнику на батарейках или автомобильному радио.
- Узнайте, все ли в порядке с пожилыми людьми из вашего окружения.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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