Энели Ефимова прошла в финал Олимпийских игр

В воскресенье вечером во втором полуфинале Ефимова проплыла дистанцию за 1.06,23 и стала первой эстонской пловчихой, прошедшей в финал на Олимпийских играх.

В первом полуфинале лучшее время показала китаянка Тан Цяньтин с результатом 1.05,83. Выступающая под нейтральным флагом спортсменка Алина Змушко была второй (1.05,93), а третьей стала итальянка Бенедетта Пилато с результатом 1.06,12.