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Энели Ефимова прошла в финал Олимпийских игр

Северное побережье
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Уроженка Силламяэ Энели Ефимова с восьмым временем прошла в финал женской дистанции на 100 метров брассом на Олимпийских играх в Париже.

В воскресенье вечером во втором полуфинале Ефимова проплыла дистанцию за 1.06,23 и стала первой эстонской пловчихой, прошедшей в финал на Олимпийских играх.

В первом полуфинале лучшее время показала китаянка Тан Цяньтин с результатом 1.05,83. Выступающая под нейтральным флагом спортсменка Алина Змушко была второй (1.05,93), а третьей стала итальянка Бенедетта Пилато с результатом 1.06,12.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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