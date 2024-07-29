Уроженка Силламяэ Энели Ефимова с восьмым временем прошла в финал женской дистанции на 100 метров брассом на Олимпийских играх в Париже.
Энели Ефимова прошла в финал Олимпийских игр
В воскресенье вечером во втором полуфинале Ефимова проплыла дистанцию за 1.06,23 и стала первой эстонской пловчихой, прошедшей в финал на Олимпийских играх.
В первом полуфинале лучшее время показала китаянка Тан Цяньтин с результатом 1.05,83. Выступающая под нейтральным флагом спортсменка Алина Змушко была второй (1.05,93), а третьей стала итальянка Бенедетта Пилато с результатом 1.06,12.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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