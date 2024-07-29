Исследование: те, кто прошел срочную службу, зарабатывают почти на 2500 евро в год больше

«Исследование показало, что существует разница между доходами тех, кто прошел срочную службу, и тех, кто ее не проходил, но на основании одного данного исследования нельзя утверждать, что это последствие только срочной службы или влияние какого-то другого фактора», пояснила Рооталу.

Карла Одер, маркетинговый менеджер рекрутингового портала CV.ee, говорит, что сами работники уверены, что их вклад в государственную оборону помогает им лучше справляться с трудовыми задачами, причем почти половина из них считает это преимуществом при приеме на работу.

«Вклад в государственную оборону, например, через срочную службу и нахождение в резерве, дает работникам ряд навыков, которые ценятся как самими работниками, так и их работодателями. Кроме того, все больше работодателей готовы поддержать вклад своих сотрудников в государственную оборону», отметила Одер.

Исследование было проведено Департаментом статистики весной этого года по заказу Министерства обороны. В рамках анализа сравнивались доходы мужчин в возрасте 28-34 лет, прошедших срочную службу в 2006-2021 годах, и мужчин того же возраста, не прошедших ее. Сравнивались мужчины, основной деятельностью которых не была учеба и которые не имели инвалидности или нетрудоспособности. Число женщин, прошедших срочную службу, было слишком мало для исследования, поэтому они не были включены в анализ.

Исследование также показало, что средняя зарплата служивших в киберкомандовании выше, чем служивших в других подразделениях, и чем выше звание резервиста, тем выше его зарплата на рынке труда.