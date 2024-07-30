На выставке "ZED ART" открывается мир абстракционизма от Неизвестного художника

Эдуард Зеньчик (1975) - современный эстонский внежанровый художник, позиционирующий себя как Неизвестный художник, считая, что это удобно: можно не волноваться, что потеряешь лицо или будешь неузнаваем. Неизвестность безгранична.

Высоко оценивая новую выставку, искусствовед Михаил Комашко считает, что столь ироничное принижение своей роли в художественном процессе - это не игра в поддавки, но кристально честное, хоть и лукавое высказывание.

"В своем творчестве Зеньчик объединил локальность с глобальностью, разбил надежду на ожидаемый от автора результат, с легкостью выстроил серьезный фасад при ироничной игре с неизвестными правилами и обманул зрителя так, что никто не заметил, - пишет он в отзыве. - Бренд "Неизвестного художника Зеньчика" хорошо знаком на родном для него пространстве Северо- Востока Эстонии. Участник показов, устроитель выставок молодых художников, популяризатор актуального арт-процесса, гость любого значимого мероприятия, фотограф, скульптор, автор инсталляций - все это делает Художника легко узнаваемой фигурой в местном пейзаже".