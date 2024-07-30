Художникам с погодой повезло

Вопреки прогнозу погода выдалась изумительная, теплая, безветренная и без дождя. Каждый участник пленэра нашел свою локацию: кто-то работал внутри монастыря, кого-то привлекли живописные виды за воротами. К 12 кохтла-ярвеским художникам присоединились четверо нарвитян, в том числе и ветеран пленэрных выездов 88-летний Альберт Беляков.