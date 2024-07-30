Традиция кохтла-ярвеских художников устраивать в последнюю субботу июля летний пленэр продолжилась на этот раз в Пюхтицком монастыре. Получив благословение игуменьи Филареты, 16 живописцев в течение пяти часов запечатлевали разные уголки обители. Итог летней работы на суд широкой публики представят зимой.
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Художникам с погодой повезло
Вопреки прогнозу погода выдалась изумительная, теплая, безветренная и без дождя. Каждый участник пленэра нашел свою локацию: кто-то работал внутри монастыря, кого-то привлекли живописные виды за воротами. К 12 кохтла-ярвеским художникам присоединились четверо нарвитян, в том числе и ветеран пленэрных выездов 88-летний Альберт Беляков.
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