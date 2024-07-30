Вт, 30.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Художникам с погодой повезло

Ирина Кивисельг
, журналист
Copy
Аарне Ханни и Лейли Пуре - завсегдатаи летних пленэров.
Аарне Ханни и Лейли Пуре - завсегдатаи летних пленэров. Фото: Erakogu

Традиция кохтла-ярвеских художников устраивать в последнюю субботу июля летний пленэр продолжилась на этот раз в Пюхтицком монастыре. Получив благословение игуменьи Филареты, 16 живописцев в течение пяти часов запечатлевали разные уголки обители. Итог летней работы на суд широкой публики представят зимой.

Вопреки прогнозу погода выдалась изумительная, теплая, безветренная и без дождя. Каждый участник пленэра нашел свою локацию: кто-то работал внутри монастыря, кого-то привлекли живописные виды за воротами. К 12 кохтла-ярвеским художникам присоединились четверо нарвитян, в том числе и ветеран пленэрных выездов 88-летний Альберт Беляков. 

Художники работают рядом, но у каждого свое видение.
Художники работают рядом, но у каждого свое видение. Фото: Erakogu
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх