Мужчина, который в июле этого года своими ложными звонками мешал работе центра тревоги, был приговорен Вируским уездным судом к месячному заключению; осужденной за аналогичный проступок женщине пришлось провести за решеткой неделю.
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Мужчину, совершившего почти 60 ложных звонков в центр тревоги, отправили за решетку
Денис (45 лет) развлекался тем, что с 14 по 15 июля этого года совершил 59 звонков на номер центра тревоги без какой-либо реальной причины. Например, мужчина неоднократно вызывал скорую помощь, чтобы ему измерили давление и привезли лекарства. Он также хотел, чтобы приехала полиция, когда в этом не было реальной необходимости. По словам руководителя группы в Кохтла-Ярвеском регионе Анны Тихомировой, мужчина начал говорить с сотрудником центра тревоги, в частности, о войне в Украине.
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