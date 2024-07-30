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Мужчину, совершившего почти 60 ложных звонков в центр тревоги, отправили за решетку

Эрик Калда
, журналист
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Нарушение работы центра тревоги ложными звонками может повлечь за собой штраф или арест.
Нарушение работы центра тревоги ложными звонками может повлечь за собой штраф или арест. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мужчина, который в июле этого года своими ложными звонками мешал работе центра тревоги, был приговорен Вируским уездным судом к месячному заключению; осужденной за аналогичный проступок женщине пришлось провести за решеткой неделю.

Денис (45 лет) развлекался тем, что с 14 по 15 июля этого года совершил 59 звонков на номер центра тревоги без какой-либо реальной причины. Например, мужчина неоднократно вызывал скорую помощь, чтобы ему измерили давление и привезли лекарства. Он также хотел, чтобы приехала полиция, когда в этом не было реальной необходимости. По словам руководителя группы в Кохтла-Ярвеском регионе Анны Тихомировой, мужчина начал говорить с сотрудником центра тревоги, в частности, о войне в Украине.

Вируский уездный суд приговорил мужчину к 30 суткам ареста за ложные вызовы.

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