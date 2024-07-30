Разворачивается строительство рыбохода на месте пюссиской плотины

Сооружение рыбопропускного сооружения на реке Пуртсе поможет сделать так, чтобы рыба могла свободно передвигаться и восстанавливать свои естественные пути миграции. Это необходимо, чтобы поддержать здоровье и равновесие речной экосистемы, сказала проектный руководитель Министерства климата Мари Сепп. По ее словам, это поддержит также предпринятые ранее усилия - такие как очистка реки Пуртсе от остаточного загрязнения и заселение реки лососевыми, - которые уже привели к позитивным изменениям.