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Разворачивается строительство рыбохода на месте пюссиской плотины

Кюлли Крийс
, журналист
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Пюссиская плотина остается единственным на реке Пуртсе препятствием для рыб.
Пюссиская плотина остается единственным на реке Пуртсе препятствием для рыб. Фото: Keskkonnaagentuur

Рыбоход построят в сентябре, новый мост - в будущем году.

Сооружение рыбопропускного сооружения на реке Пуртсе поможет сделать так, чтобы рыба могла свободно передвигаться и восстанавливать свои естественные пути миграции. Это необходимо, чтобы поддержать здоровье и равновесие речной экосистемы, сказала проектный руководитель Министерства климата Мари Сепп. По ее словам, это поддержит также предпринятые ранее усилия - такие как очистка реки Пуртсе от остаточного загрязнения и заселение реки лососевыми, - которые уже привели к позитивным изменениям.

Пюссиская плотина является центральным объектом работ, связанных с решением проблемы препятствий на пути миграции рыб. Проведенная ранее оценка влияния на окружающую среду показывает, что в результате улучшится экологическое состояние водоема и увеличится биоразнообразие. Кроме того, осуществление этого проекта означает позитивные изменения для жителей Ида-Вирумаа, так как обеспечит им более чистую и здоровую среду обитания, а также посодействует развитию в этих краях природы и рыбного хозяйства.

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