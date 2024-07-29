Мэр Нарва-Йыэсуу проведет уличный вечерний прием горожан

Чтобы пообщаться с жителями Нарва-Йыэсуу как можно более открыто, двери импровизированного кабинета Максима Ильина будут открыты вечером 3 августа в беседке в Светлом парке, когда в городе снова пройдет мероприятие "Ночной базар", сообщается на официальном сайте самоуправления, сообщает rus.err.

"Чтобы поделиться с горожанами, а почему бы и не с гостями нашего города, своими заботами и радостями, мы откроем двери городской управы прямо на вечернем мероприятии", - подтвердил Ильин, уточнив, что, хотя это и офис под открытым небом, все официально и направлено на общение с горожанами.

"Все вопросы, касающиеся жизни города Нарва-Йыэсуу, приветствуются. Особая атмосфера, безусловно, поможет рождению интересных идей, и когда искры от костров угаснут во тьме ночи, мы постараемся зафиксировать эти идеи в моем кабинете", - добавил Ильин.