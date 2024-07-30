Инцидент со стрельбой в Оруском парке: полиция действовала законно

- Уголовное производство по инциденту со стрельбой в Оруском парке в Тойла завершено. Внутренняя проверка Департамента полиции и погранохраны проверила действия полицейских по статье Уголовного кодекса о превышении полномочий и пришла к выводу, что действия полицейских были законными, - сообщил "Северному побережью" пресс-секретарь Идаской префектуры.

Вечером 8 июня полиция получила вызов наивысшего приоритета в Оруский парк в Тойла, где 40-летний мужчина угрожал людям и стрелял из оружия. Полиция отреагировала на событие большими силами и прибыла на место происшествия - на ведущую на пляж дорогу - за десять минут.