Полиция завершила расследование инцидента, произошедшего в Оруском парке в Тойла в начале июня, когда полицейский тяжело ранил человека, угрожавшего стартовым пистолетом. Однако разбирательство в отношении потерпевшего продолжается.
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Инцидент со стрельбой в Оруском парке: полиция действовала законно
- Уголовное производство по инциденту со стрельбой в Оруском парке в Тойла завершено. Внутренняя проверка Департамента полиции и погранохраны проверила действия полицейских по статье Уголовного кодекса о превышении полномочий и пришла к выводу, что действия полицейских были законными, - сообщил "Северному побережью" пресс-секретарь Идаской префектуры.
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