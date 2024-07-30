Вт, 30.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Инцидент со стрельбой в Оруском парке: полиция действовала законно

Эрик Калда
, журналист
Copy
8 июня на этой скамейке в тойласком парке произошла трагедия, когда полицейские применили оружие против мужчины, запугивавшего прохожих стартовым пистолетом.
8 июня на этой скамейке в тойласком парке произошла трагедия, когда полицейские применили оружие против мужчины, запугивавшего прохожих стартовым пистолетом. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Полиция завершила расследование инцидента, произошедшего в Оруском парке в Тойла в начале июня, когда полицейский тяжело ранил человека, угрожавшего стартовым пистолетом. Однако разбирательство в отношении потерпевшего продолжается.

- Уголовное производство по инциденту со стрельбой в Оруском парке в Тойла завершено. Внутренняя проверка Департамента полиции и погранохраны проверила действия полицейских по статье Уголовного кодекса о превышении полномочий и пришла к выводу, что действия полицейских были законными, - сообщил "Северному побережью" пресс-секретарь Идаской префектуры.

Вечером 8 июня полиция получила вызов наивысшего приоритета в Оруский парк в Тойла, где 40-летний мужчина угрожал людям и стрелял из оружия. Полиция отреагировала на событие большими силами и прибыла на место происшествия - на ведущую на пляж дорогу - за десять минут.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх