Павел Иванов: Не убивайте патриотизм, а поддерживайте!

Для меня ключевыми словами являются "добровольность" и "патриотическое". Никаких догм в приказном порядке и никаких сомнений относительно их связи с родиной! Иначе мы говорили бы о Юнармии и путинистах. И эта молодежь ездит не в лагерь "Артек", а в леса Эстонии, и учится защищать Эстонию.

Я не стану разбирать ситуацию с точки зрения хронологии и глупости. Это вотчина биологических и духовных отцов и матерей молодежи. То есть - дома и организации. Кстати, именно такую ситуацию очень хорошо описала в радиопередаче ведущая телепередачи ЭТВ "Impulss" Ульяна Кузьмина. Она сказала, что теперь - одно из двух: либо исключат из организации, либо выгонят из дома.

Если брать за основу такой ход мыслей, что, нося на груди в государственный Праздник победы флаг третьего государства, мы демонстрируем отстаивание единых ценностей, то мы не должны забывать также об одном маленьком, однако очень важном аспекте - о том, что дети нарвитян вступили в ряды "Noored Kotkad", что уже само по себе является ценностью, и, в свою очередь, ясно демонстрирует разделение ценностей и смелость быть носителями ценностей. В том числе дома, на улице или в социальных сетях.