В Нарве несколько местных членов молодежной организации "Noored Kotkad" остались в стороне от парада Праздника победы, так как отказались носить на груди ленточки в цветах украинского флага. Теперь пришла новость, что, вероятно, эти ребята из организации исключены. Путаницы добавляет то обстоятельство, что таллиннская главная контора по состоянию на 28 июля официально это решение еще не оформила.
Павел Иванов: Не убивайте патриотизм, а поддерживайте!
Эта история действительно произошла, и поначалу информация о ней распространилась в социальных сетях. В такое не верилось, да и что там таить, администратор группы "Facebook", где был опубликован этот материал, особого доверия тоже не внушает. Но не тут-то было: представитель организации "Noored Kotkad", входящей в состав "Kaitseliit", подтвердил, что такой случай имел место.
Какой была первая реакция? Кто-то совсем сдурел, подумал я. То ли ревностные исполнители приказов организации, то ли родители, может быть, науськавшие своих отпрысков. Ситуация была настолько абсурдная, что захотелось обсудить произошедшее в передаче радио "Kuku" "Kirillitsas Eesti" ("Эстония на кириллице"), что я и сделал.
Коллективный разум в ходе эфира пришел к выводу, что с учетом того обстоятельства, что организация является все же частью большой материнской организации, где в любом случае действует приказная строка и приказы не обсуждаются. С другой стороны, нужно ли было начальству проявлять свою фрустрацию именно там, на Петровской площади, в комитете парада, - это большой вопрос. Оба обстоятельства поневоле вызвали полемику на тему "Можно ли в свободном государстве в приказном порядке воспитывать (внушать) солидарность относительно происходящих военных ужасов?".
Да, не будем скрывать, что одной из первых возникших мыслей было: не повлияли ли на них родители своим отношением к геополитике, перенесенным, к сожалению, также на домашние кухни? Мы этого, скажем честно, не знаем. Стереотипный образ мышления может дать возможный "правильный" ответ, однако это - спекуляция. Хотя бы потому, что родители отдали своего ребенка в эстонскую организацию, миссией которой является "ценя принцип добровольности, предложить молодежи наилучшие возможности самореализации посредством патриотического воспитания".
Для меня ключевыми словами являются "добровольность" и "патриотическое". Никаких догм в приказном порядке и никаких сомнений относительно их связи с родиной! Иначе мы говорили бы о Юнармии и путинистах. И эта молодежь ездит не в лагерь "Артек", а в леса Эстонии, и учится защищать Эстонию.
Я не стану разбирать ситуацию с точки зрения хронологии и глупости. Это вотчина биологических и духовных отцов и матерей молодежи. То есть - дома и организации. Кстати, именно такую ситуацию очень хорошо описала в радиопередаче ведущая телепередачи ЭТВ "Impulss" Ульяна Кузьмина. Она сказала, что теперь - одно из двух: либо исключат из организации, либо выгонят из дома.
Если брать за основу такой ход мыслей, что, нося на груди в государственный Праздник победы флаг третьего государства, мы демонстрируем отстаивание единых ценностей, то мы не должны забывать также об одном маленьком, однако очень важном аспекте - о том, что дети нарвитян вступили в ряды "Noored Kotkad", что уже само по себе является ценностью, и, в свою очередь, ясно демонстрирует разделение ценностей и смелость быть носителями ценностей. В том числе дома, на улице или в социальных сетях.
Публично порицая детей, бросая им в лицо фразы типа "они - пятно позора для государства", добьются того, что дети дистанцируются от такой организации. Не хочется верить, что отдалятся также от Эстонии, ведь свое решение, основанное на ценностях и патриотизме, они уже приняли. Это знают также родители, бабушки, дедушки и друзья этих ребят. Было бы прекрасно, если бы это понимали также их отцы-командиры - не убивайте патриотизм!
"То, что дети нарвитян вступили в ряды "Noored Kotkad", уже само по себе является ценностью, что, в свою очередь, ясно демонстрирует разделение ценностей и смелость быть носителями ценностей".Павел Иванов, журналист, лауреат премии "Золотой фонд интеграции - 2023"
С другой стороны, мы с 2022 года знаем также, что отношение наших местных людей к солидарности с Украиной эмоционально и порой абсурдно с точки зрения рациональности. Когда в Эстонию начали прибывать первые группы военных беженцев, русскоязычные эстоноземельцы превратились в горячих фанатов эстонской национальной еды - бутерброд с килькой и кама стали для них лучше, чем киевская котлета и галушки. Протестное исключение посредством искусственного предпочтения. Это же повторилось в нынешней ситуации: в головах многих людей сложился нарратив, что 23 июня - это наш национальный праздник Эстонии, которого не касаются дела третьих государств. Но пусть социологи и антропологи исследуют подоплеку такого поведения.
В структуре организации "Noored Kotkad" есть интересная должность - специалист по развитию программы патриотического воспитания. Описанная мною ситуации является хорошим учебным пособием и в этом направлении. Разговаривайте с детьми, пытайтесь понять причины, устраивайте дискуссию - показывайте свое сопереживание и соучастие. Ведь вы предлагаете поддерживающее сообщество! Звучит банально, однако вы делаете это именно во имя существующей на единых ценностях Эстонии. Тогда придет также понимание солидарности.
Подумайте, как развивать на принципах единых ценностей и добровольности единые патриотические принципы сосуществования. Наверняка не путем приказов и "показательного повешения".