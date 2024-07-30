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В Кохтла-Ярве начинается восстановительный ремонт дорог

Ирина Кивисельг
, журналист
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Жильцы домов на бульваре Эстония давно ждут избавления от ям на дороге.
Жильцы домов на бульваре Эстония давно ждут избавления от ям на дороге. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Выигравшая конкурс йыхвиская фирма "Coniery" в течение трех месяцев приведет в порядок три дорожных отрезка в Ахтмеской и Ярвеской частях города.

На восстановительный ремонт дорог в этом году в кохтла-ярвеском бюджете предусмотрено около 500 тысяч евро, и в начале лета город объявил поставку, которую разделили на три части, но, несмотря на то, что желающие провести эти работы были, конкурс завершился лишь по одной части - его выиграло ТОО "Coniery" с ценовым предложением 153551,55 евро с НДС.

По словам главного специалиста по закупкам Татьяны Орловой, 19 июля подписали договор, в соответствии с которым в течение 90 дней строители должны привести в порядок три участка дорог - в Ахтме на бульваре Эстония от дома №1 до №5, на улице Табори в Ахтме и отрезок улицы Эндла от Вахтра до Калеви.

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