Выигравшая конкурс йыхвиская фирма "Coniery" в течение трех месяцев приведет в порядок три дорожных отрезка в Ахтмеской и Ярвеской частях города.
Для подписчиков
В Кохтла-Ярве начинается восстановительный ремонт дорог
На восстановительный ремонт дорог в этом году в кохтла-ярвеском бюджете предусмотрено около 500 тысяч евро, и в начале лета город объявил поставку, которую разделили на три части, но, несмотря на то, что желающие провести эти работы были, конкурс завершился лишь по одной части - его выиграло ТОО "Coniery" с ценовым предложением 153551,55 евро с НДС.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.