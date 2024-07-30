В Кохтла-Ярве начинается восстановительный ремонт дорог

На восстановительный ремонт дорог в этом году в кохтла-ярвеском бюджете предусмотрено около 500 тысяч евро, и в начале лета город объявил поставку, которую разделили на три части, но, несмотря на то, что желающие провести эти работы были, конкурс завершился лишь по одной части - его выиграло ТОО "Coniery" с ценовым предложением 153551,55 евро с НДС.