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Россияне, приехавшие в Эстонию по поддельным документам, попросили защиты

Северное побережье
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В субботу пограничники задержали в Нарве пятерых россиян, которые наконец обратились за защитой к местным властям.

27 июля на пограничном переходе «Нарва» при въезде в Эстонию были проверены пять граждан России, которые предъявили пограничникам норвежские виды на жительство, которые в ходе проверки оказались полностью фальшивыми.

Виды на жительство были конфискованы, людей оштрафовали и не позволили им пересекать границу. Граждане России тогда обратились к властям Эстонии за международной защитой.

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