В субботу пограничники задержали в Нарве пятерых россиян, которые наконец обратились за защитой к местным властям.
Россияне, приехавшие в Эстонию по поддельным документам, попросили защиты
27 июля на пограничном переходе «Нарва» при въезде в Эстонию были проверены пять граждан России, которые предъявили пограничникам норвежские виды на жительство, которые в ходе проверки оказались полностью фальшивыми.
Виды на жительство были конфискованы, людей оштрафовали и не позволили им пересекать границу. Граждане России тогда обратились к властям Эстонии за международной защитой.
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