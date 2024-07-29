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Граждан Евросоюза поймали на границе с советской символикой

Северное побережье
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Георгиевская ленточка. Иллюстративное фото.
Георгиевская ленточка. Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes / Postimees

На прошлой неделе пограничники в Нарве задержали двух граждан Евросоюза, у которых были обнаружены запрещенные предметы.

26 июля австрийский гражданин был проверен при въезде в Эстонию на пограничном переходе Нарва, и при досмотре его вещей были обнаружены предметы с символикой Советского Союза. Внимание человека было обращено на то, что подобная символика запрещена в Эстонии.

Австриец сдал вещи и продолжил путь.

27 июля болгарский гражданин был проверен при въезде в Эстонию на пограничном переходе Нарва, при досмотре его вещей также были обнаружены предметы с символикой Советского Союза. Внимание человека было обращено на то, что подобная символика запрещена в Эстонии, и после сдачи вещей ему разрешили въехать в Эстонию.

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