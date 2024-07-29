На прошлой неделе пограничники в Нарве задержали двух граждан Евросоюза, у которых были обнаружены запрещенные предметы.
Граждан Евросоюза поймали на границе с советской символикой
26 июля австрийский гражданин был проверен при въезде в Эстонию на пограничном переходе Нарва, и при досмотре его вещей были обнаружены предметы с символикой Советского Союза. Внимание человека было обращено на то, что подобная символика запрещена в Эстонии.
Австриец сдал вещи и продолжил путь.
27 июля болгарский гражданин был проверен при въезде в Эстонию на пограничном переходе Нарва, при досмотре его вещей также были обнаружены предметы с символикой Советского Союза. Внимание человека было обращено на то, что подобная символика запрещена в Эстонии, и после сдачи вещей ему разрешили въехать в Эстонию.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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