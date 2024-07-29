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Один мужчина угрожал полицейскому в Кохтла-Ярве, другой - прохожим в Нарве

Северное побережье
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Наручники. Иллюстративное фото.
Наручники. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli

26 июля 58-летний мужчина угрожал полицейскому в Ахтмеской части горорда Кохтла-Ярве. Полицейские задержали мужчину.

28 июля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Туле в Нарве 59-летний мужчина угрожал ножом другим людям.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидентов в рамках уголовного разбирательства.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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