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В Силламяэ и Нарве пускали в ход кулаки

Северное побережье
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Peeter Lilleväli

Ночью 27 июля в полицию сообщили, что в Силламяэ неизвестный ударил 38-летнего мужчину.

В тот же день поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве неизвестный ударил 30-летнего мужчину.

28 июля в полицию сообщили, что на улице Креэнхольми в Нарве 28-летний мужчина напал на 28-летнюю женщину во время ссоры. Полицейские задержали мужчину.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, в Силламяэ что во время конфликта, возникшего во время совместного употребления алкоголя, 32-летний мужчина ударил 24-летнего мужчину.

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