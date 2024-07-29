В Силламяэ и Нарве пускали в ход кулаки

В тот же день поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве неизвестный ударил 30-летнего мужчину.

28 июля в полицию сообщили, что на улице Креэнхольми в Нарве 28-летний мужчина напал на 28-летнюю женщину во время ссоры. Полицейские задержали мужчину.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, в Силламяэ что во время конфликта, возникшего во время совместного употребления алкоголя, 32-летний мужчина ударил 24-летнего мужчину.