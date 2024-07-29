26 июля на Нарвском погранпереходе при проверке документов гражданина США при выезде из Эстонии пограничники обнаружили, что человек находился в Шенгенской зоне без законных оснований 12 дней, из них пять - в Эстонии.
Американца, слишком долго пробывшего в Эстонии, оштрафовали в Нарве
Гражданину было выдано предписание покинуть Эстонию, запрещен въезд в Шенгенскую зону на три года и наложен штраф в размере 700 евро.
После процессуальных действий гражданин США отбыл в Россию.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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