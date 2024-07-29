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Американца, слишком долго пробывшего в Эстонии, оштрафовали в Нарве

Северное побережье
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Пограничный переход в Нарве.
Пограничный переход в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

26 июля на Нарвском погранпереходе при проверке документов гражданина США при выезде из Эстонии пограничники обнаружили, что человек находился в Шенгенской зоне без законных оснований 12 дней, из них пять - в Эстонии.

Гражданину было выдано предписание покинуть Эстонию, запрещен въезд в Шенгенскую зону на три года и наложен штраф в размере 700 евро.

После процессуальных действий гражданин США отбыл в Россию.

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