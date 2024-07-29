Михаил Куштейн на эстонской лодке-четверке в финал не прошел

Отбор для участия в Олимпиаде среди гребцов был очень строгим, и на старт смогли выйти лодки-четверки всего из девяти стран, в том числе из Эстонии, которая заслужила путевку на Олимпиаду на последнем отборочном соревновании, ненамного обогнав США.

Эстонская лодка-четверка, в состав экипажа которой входили Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак и Михаил Куштейн, в субботу на проходившем на Олимпийских играх предварительном заезде стала последней, то есть пятой.

В утешительном заезде с участием лодок из пяти стран, проходившем в понедельник, для выхода в финал надо было стать одними из двух лучших. Эстонская лодка пересекла финишную черту четвертой, обогнав в конце дистанции Румынию.

Эстонской лодке-четверке предстоит в среду в 13.00 В-финал, в котором определятся места с 7-го по 9-е. Эстонский лодочный экипаж посоревнуется в этом заезде с Румынией и занявшей в утешительном заезде третье место Норвегией.