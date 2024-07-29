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Михаил Куштейн на эстонской лодке-четверке в финал не прошел

Эрик Гамзеев
, журналист
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Михаил Куштейн (слева) в эстонской лодке-четверке занял в утешительном заезде четвертое место, но для выхода в финал следовало оказаться на два места выше.
Михаил Куштейн (слева) в эстонской лодке-четверке занял в утешительном заезде четвертое место, но для выхода в финал следовало оказаться на два места выше. Фото: Tairo Lutter

Нарвскому гребцу Михаилу Куштейну на первых в его жизни Олимпийских играх не удалось пройти в финальный заезд в составе экипажа эстонской лодки-четверки.

Отбор для участия в Олимпиаде среди гребцов был очень строгим, и на старт смогли выйти лодки-четверки всего из девяти стран, в том числе из Эстонии, которая заслужила путевку на Олимпиаду на последнем отборочном соревновании, ненамного обогнав США.

Эстонская лодка-четверка, в состав экипажа которой входили Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак и Михаил Куштейн, в субботу на проходившем на Олимпийских играх предварительном заезде стала последней, то есть пятой.

В утешительном заезде с участием лодок из пяти стран, проходившем в понедельник, для выхода в финал надо было стать одними из двух лучших. Эстонская лодка пересекла финишную черту четвертой, обогнав в конце дистанции Румынию.

Эстонской лодке-четверке предстоит в среду в 13.00 В-финал, в котором определятся места с 7-го по 9-е. Эстонский лодочный экипаж посоревнуется в этом заезде с Румынией и занявшей в утешительном заезде третье место Норвегией.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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