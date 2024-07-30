ОДИН ВОПРОС Почему вы против автоналога?

- Автоналог вводится только для пополнения госбюджета. Это лицемерное поведение. Вместо того, чтобы забрать в госбюджет 500 миллионов евро у без труда заработавших гигантские прибыли банков, правительство вводит в два раза менее доходный автоналог, который еще больше ухудшит материальное положение наших семей.

Могу ли я с чувством уверенности ждать, что поступившие от автоналога деньги направят на строительство новых дорог или ремонт и обслуживание уже имеющихся? Конечно нет. Даже если бы Партия реформ пообещала это сделать, мы знаем, как Партия реформ выполняет свои обещания. Что они обещали перед выборами? Правильно! Что налоги не поднимутся. А что теперь? Налог с оборота, подоходный налог и разные акцизы выросли. Если с увеличением акциза на табак и алкоголь можно согласиться, ведь употребление табака - это свободный выбор каждого человека, то обладание автомобилем зачастую необходимо, так как автомобиль считается главным транспортным средством, независимо от того, связана ли причина этого с местом проживания, работой, здоровьем или семьей.