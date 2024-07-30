Бывший мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль проиграл судебную тяжбу против городского собрания, путем которой оспаривал законность своего снятия с должности.
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Отстраненный от должности экс-мэр Кохтла-Ярве проиграл судебную тяжбу горсобранию
27 октября 2022 года Кохтла-Ярвеское городское собрание выразило недоверие городскому управлению, возглавлявшемуся в то время Тоомасом Наэлем. Сразу же после этого отдельный вотум недоверия был вынесен и самому мэру Тоомасу Наэлю. В результате Эвелин Данилов, Виталий Бородин и Кристийне Агу остались в составе городского управления, а Наэль в тот же день был отправлен в отставку.
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