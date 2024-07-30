ПЕРЕДОВИЦА Хейно Липп переберется на стадион

Два года назад в столетнюю годовщину со дня рождения Хейно Липпа вблизи места, где он родился, установили его фигуру. Мыза Майдла является, конечно, красивым и ухоженным местом, однако людей там бывает все же довольно мало. Поэтому понятно желание руководивших созданием памятника и поддерживавших установку фигуры, а также создавшего ее скульптора Айвара Симсона перенести памятник туда, где он удостоился бы большего внимания.

Когда по инициативе Ахто Пааво начинали планировать фигуру Липпа, в Йыхви еще не существовало стадиона имени Липпа. Во всем Ида-Вирумаа не было ни одного приличного стадиона. Теперь он появился - к тому же вместе с соревнованиями, собирающими здесь спортсменов с мировой известностью, результаты которых относятся почти что к тому же классу, что результаты Хейно Липпа в свое время. Поэтому естественно, что эстонские герои спорта, приличный стадион и атлеты с мировыми именами встретятся в одном месте.

Перенос фигуры Хейно Липпа добавит ценности Йыхвискому стадиону и всему городу. С другой стороны, он позволит лучше знакомить здесь с личностью и историей Хейно Липпа, чем это можно было делать в Майдла.

Из-за оккупационных властей Хейно Липпу ни разу не удалось поучаствовать ни в Олимпиадах, ни в международных соревнованиях. Тем не менее через десятки лет после окончания своего спортивного пути именно он нес знамя Эстонии на открытии Олимпиады в Барселоне. Теперь его бронзовая фигура станет ближе к стадиону. Арена соревнований - самое подходящее для него место.