Статую эстонского героя спорта Хейно Липпа, установленную два года назад в Яанов день в парке мызы Майдла, перевезут оттуда на стадион его имени в Йыхви.
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Статую Хейно Липпа перенесут из Майдла в Йыхви
Бронзовая статуя принадлежит НКО "Фонд Хейно Липпа", учрежденному инициаторами для создания скульптуры. Член правления фонда Антс Нурк в своем заявлении, отправленном Йыхвискому волостному управлению, отмечает, что памятник в Майдла не удостоился ожидаемого внимания и поэтому фонд получил предложение перенести статую на стадион имени Хейно Липпа в Йыхви, где регулярно проводятся международные соревнования по легкой атлетике, посвященные герою спорта. Кроме того, рядом со стадионом находится здание нынешней Йыхвиской гимназии, а Липп является выпускником Йыхвиской гимназии 1940 года.
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