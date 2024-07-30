Статую Хейно Липпа перенесут из Майдла в Йыхви

Бронзовая статуя принадлежит НКО "Фонд Хейно Липпа", учрежденному инициаторами для создания скульптуры. Член правления фонда Антс Нурк в своем заявлении, отправленном Йыхвискому волостному управлению, отмечает, что памятник в Майдла не удостоился ожидаемого внимания и поэтому фонд получил предложение перенести статую на стадион имени Хейно Липпа в Йыхви, где регулярно проводятся международные соревнования по легкой атлетике, посвященные герою спорта. Кроме того, рядом со стадионом находится здание нынешней Йыхвиской гимназии, а Липп является выпускником Йыхвиской гимназии 1940 года.

Хейно Липп. Фото: Tiit Lääne erakogu

Хейно Липп как символ истории Эстонии

Журналист и медиаэксперт Рауль Ребане два года назад считал, что на открытии скульптуры неправильно сказали, что Хейно Липп является одним из лучших легкоатлетов и спортсменов Эстонии за все времена. "Это неправильно. По моему мнению, Хейно Липп - один из талантливейших спортсменов в мире за все времена. В том, что его способности не превратились в титулы, виновато время, а не Хейно Липп", - констатировал он.

По словам Ребане, Хейно Липпа можно поставить в один ряд, например, с Паулем Кересом. "Это те люди, которые из-за условий, обстоятельств и политики не смогли достичь наивысших вершин. Они своего рода мученики. Мученик - это очень сильное состояние в любой области. Они символы нашей истории, - отметил он. - Все это тяжелое время: война, оккупация, депортации - не позволило огромному числу наших талантов развить их истинные способности".