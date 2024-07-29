Пн, 29.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Нарве двух лодочников оштрафовали за нарушение границы

Северное побережье
Copy
Река Нарва.
Река Нарва. Фото: Илья Смирнов

27 июля пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии на реке Нарва по направлению Эстония-Россия-Эстония.

  Водитель небольшого катера был оштрафован на 120 евро.

В тот же день пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 240 евро.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх