27 июля пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии на реке Нарва по направлению Эстония-Россия-Эстония.
В Нарве двух лодочников оштрафовали за нарушение границы
Водитель небольшого катера был оштрафован на 120 евро.
В тот же день пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 240 евро.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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