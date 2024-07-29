Энели Ефимова заняла седьмое место на Олимпийских играх

Ефимова стартовала по 8-й воде, поскольку показала 8-й результат (1.06,23) по итогам полуфинальных заплывов, которые состоялись в понедельник. Уже с первых метров дистанции лидерство захватила олимпийская рекордсменка Татьяна Смит из ЮАР, конкуренцию ей составляла китаянка Тан, которой удалось даже немного побыть промежуточным лидером. Ефимова всю дистанцию боролась за 4-5-е места, совсем немного отставая от лидера, однако на последних 25 метрах дистанции уступила своим основным соперницам, заняв в итоге 7-е место.