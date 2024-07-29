Уроженка Силламяэ Энели Ефимова заняла седьмое место на Олимпийских играх в Париже.
Энели Ефимова заняла седьмое место на Олимпийских играх
Ефимова стартовала по 8-й воде, поскольку показала 8-й результат (1.06,23) по итогам полуфинальных заплывов, которые состоялись в понедельник. Уже с первых метров дистанции лидерство захватила олимпийская рекордсменка Татьяна Смит из ЮАР, конкуренцию ей составляла китаянка Тан, которой удалось даже немного побыть промежуточным лидером. Ефимова всю дистанцию боролась за 4-5-е места, совсем немного отставая от лидера, однако на последних 25 метрах дистанции уступила своим основным соперницам, заняв в итоге 7-е место.
Ефимова стала первой эстонской спортсменкой, вышедшей в финал Олимпиады в плавании.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.