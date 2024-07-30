Средний ущерб по каско составляет 1500 евро, а ущерб от возгорания транспортного средства — 16 000 евро

По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), за прошедший год в рамках добровольного страхования транспортных средств, т. е. каско, была выплачена страховая компенсация по 78 500 случаям ущерба, совокупная сумма ущерба составила 117 млн евро. Средний ущерб по каско составил 1500 евро, а ущерб от возгорания транспортного средства — 16 000 евро.

По словам руководителя отдела предотвращения ущерба EKsL Юлли Рейметс, половина страховых случаев по каско происходит в результате ДТП. «Наиболее распространенными причинами являются столкновение с другим транспортным средством и съезд с дороги или проезжей части. Больше трети страховых случаев по каско, однако, составляют повреждения стекол», — сказала Рейметс, добавив, что каско возмещает ущерб, причиненный транспортному средству виновника аварии, а убытки потерпевшего покрывает дорожное страхование.

За прошедший год средняя сумма ущерба по каско составила 1500 евро, однако крупнейшие компенсации превысили сто тысяч. Крупнейший ущерб причинили возгорания транспортных средств, столкновения и страховые случаи, вызванные стихийными бедствиями, например штормом. По каско была выплачена компенсация по 62 случаям возгорания транспортных средств, средний ущерб по которым составил 16 000 евро.