Нарвская больница получила новый реанимационный столик для новорожденных

Новое оборудование женской клиники значительно улучшит качество помощи новорожденным в критическом состоянии с самого первого момента жизни.

Женская клиника Нарвской больницы получила новый реанимационный столик для новорожденных благодаря щедрому пожертвованию Фонда родильных домов.

Новый реанимационный столик оснащен специальным современным монитором сердечной деятельности младенцев и соответствует всем высоким стандартам современной технологии. «С этим оборудованием мы уверены, что теперь новорожденные будут получать самое безопасное и качественное лечение после родов», – сказала руководитель женской клиники доктор Оксана Пастухова. «Мы искренне благодарны Фонду родильных домов, так как уже в 2023 году получили их внимание и поддержку, что позволило нам приобрести современный фетальный монитор», – добавила доктор Пастухова.

Член правления Нарвской больницы доктор Юллар Ланно выразил признательность руководству Фонда и Лайне Рандъярв за постоянную поддержку: «Мы глубоко благодарны Фонду родильных домов за реанимационный столик, так как он играет важную роль в обеспечении безопасности родов в Нарве. Такие инициативы и поддержка являются хорошим примером и согревают сердце. Приятно видеть, что деятельность больницы действительно ценится, и понимать, как важна широкая общественная поддержка медицинских учреждений в целом».

Персонал женской клиники прошел специальное обучение по использованию реанимационного столика от фирмы-установщика, OÜ Weissmed, на прошлой неделе и теперь сможет ежедневно использовать его в больнице.

Фонд родильных домов является правопреемником Фонда поддержки родильного дома Пельгулинна, созданного в 2000 году. С помощью добрых помощников фонд стремится внести свой вклад в то, чтобы начало жизни поддерживалось не только любовью родителей, компетентными врачами и заботливыми акушерками, но и современной средой и вспомогательными средствами умных устройств. Фонд поддерживает родильные отделения по всей Эстонии в приобретении необходимого инновационного оборудования и предоставлении персоналу очень важных возможностей для обучения.

Нарвская больница, действующая как целевое учреждение Нарвского городского фонда, была основана в 1860-х годах как больница Кренгольмской мануфактуры. В 1906 году был построен первый родильный дом. Нарвская больница будет продолжать постоянно развивать и совершенствовать родильное отделение женской клиники, чтобы обеспечить семьям безопасные и благоприятные условия для начала новой жизни.