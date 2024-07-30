После закрытия эстонского погранперехода российские пограничники пропустили на мост в Нарве людей, часть из которых решила там переночевать.
На Нарвском мосту ночевали семь человек
29 июля, через несколько минут после закрытия погранперехода, пограничники РФ пропустили на мост 22 человека, которым эстонские пограничники объяснили, что пересекать границу они могут только с 7 до 23.
Затем несколько человек направились обратно в Россию, но семь человек добровольно остались на мосту на ночь. Они въехали в Эстонию во вторник утром после открытия пограничного перехода.
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