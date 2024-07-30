На Нарвском мосту ночевали семь человек

29 июля, через несколько минут после закрытия погранперехода, пограничники РФ пропустили на мост 22 человека, которым эстонские пограничники объяснили, что пересекать границу они могут только с 7 до 23.

Затем несколько человек направились обратно в Россию, но семь человек добровольно остались на мосту на ночь. Они въехали в Эстонию во вторник утром после открытия пограничного перехода.