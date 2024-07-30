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На Нарвском мосту ночевали семь человек

Северное побережье
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Пограничный мост в Нарве.
Пограничный мост в Нарве. Фото: Илья Смирнов

После закрытия эстонского погранперехода российские пограничники пропустили на мост в Нарве людей, часть из которых решила там переночевать.

29 июля, через несколько минут после закрытия погранперехода, пограничники РФ пропустили на мост 22 человека, которым эстонские пограничники объяснили, что пересекать границу они могут только с 7 до 23.

Затем несколько человек направились обратно в Россию, но семь человек добровольно остались на мосту на ночь. Они въехали в Эстонию во вторник утром после открытия пограничного перехода.

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