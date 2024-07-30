Агур: директора школ должны переизбираться

"За это изменение, - выгодное директорам школ, но не самим школам, - тогда выступили директора с большим стажем и объединение директоров. Ведь при срочном трудовом договоре директор с большим стажем мог лишиться своей должности, что казалось тогдашним руководителям школ неудобным и пугающим", пишет Агур .

Он считает очень правильным план Министерства образования и науки вернуться к срочным трудовым договорам с директорами школ, потому что в центре внимания должны быть учащиеся и развитие школы, а не чувство безопасности и личные интересы одного человека - в данном случае, директора школы.

"Если директор школы хорошо поработал и докажет это конкурсной комиссии при выдвижении своей кандидатуры на переизбрание, то все в порядке, и руководитель учебного заведения сможет продолжить новый цикл, и нет ничего противоестественного в том, что ему придется переизбираться. Ведь в Рийгикогу, горсобрание и даже на пост президента кандидатура выдвигается на фиксированный срок, что является во всех смыслах очень здоровым и демократичным процессом, который гарантирует, что у каждого есть возможность выдвинуть свою кандидатуру и должность получит лучший кандидат. Точно так же ректоры университетов избираются на определенный срок, а не "пожизненно". Почему в школах должно быть иначе?", счтиает Агур.