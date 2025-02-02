В Кохтла-Ярве создана комиссия по делам пожилых людей

"Наша задача – позаботиться от том, чтобы голос пожилых людей был бы услышан и их интересы были бы учтены в решениях, принимаемых местным самоуправлением. Назначенный горсобранием представитель новой комиссии станет связующим звеном между целевой группой и местным самоуправлением, который также внесет свой вклад в разработку наилучших методов улучшения качества жизни и благополучия пожилых людей. Надеюсь, что эта комиссия станет платформой для сотрудничества, в основу которого лягут мнения и конструктивные предложения пожилых людей, и они будут в дальнейшем учтены в рабочих процессах", – прокомментировала вице-мэр социальной сферы Эвелин Данилов;