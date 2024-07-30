Изменяются часы приема клиентов Департамента социального страхования Кохтла-Ярве

«Анализ запросов клиентов показал, что наши клиенты все реже посещают пункты обслуживания клиентов, а использование самообслуживания и альтернативных каналов связи значительно возросло», — объясняет Маре Силлаотс, руководитель отдела по связям с клиентами и управлению информацией департамента.

Весенний анализ показал, что количество посещений пунктов обслуживания значительно снизилось. За период 2021-2023 гг. количество обращений через самообслуживание выросло на 372%, а количество посещений представительств сократилось почти на 30%.

Силлаотс уверяет, что качество не снизится: «Мы хотим предоставлять лучшие услуги там, где они больше всего нужны, оптимизируя наше присутствие и использование ресурсов».

С августа отдел обслуживания клиентов Кохтла-Ярве по адресу Ярвекюла теэ 50 (II этаж центра Вирония) открыт по понедельникам с 8.30 до 18, по средам с 8.30 до 16.30 и по пятницам с 8.30 до 13. В остальные рабочие дни и в последнюю пятницу каждого месяца отдел закрыт. Аналогичные изменения коснутся и обслуживания клиентов в Йыгева, Пайде, Рапла, Тарту и Вильянди. По словам Силлаотса, у них уже есть несколько представительств, успешно работающих по такому графику.

Инфотелефон Департамента социального страхования 612 1360 отвечает в рабочие дни с 9 до 17. Записаться на видеоконсультацию можно по телефону или по интернету в среде самообслуживания.