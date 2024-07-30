ФОТОГАЛЕРЕЯ В Нарве затопило центральное кольцо: автомобили встают, молодежь резвится

Из-за потопа на перекрестке остановились автомобили, в движении возникла неразбериха. Мотор по меньшей мере одного хэтчбека заглох - и водительница вызвала эвакуатор.

Потоп стал развлечением для молодежи: пара юношей не стали терять даром время и придумали покататься на импровизированном надувном "банане" по волнам от проезжающих машин.

Центральная кольцевая развязка на площади Пауля Кереса была капитально перестроена не далее как в прошлом году, к осени, в рамках многолетнего и дорогостоящего проекта "Narva TEN-T". Июльский же ливень 2024 года стал для этого объекта дорожной инфраструктуры настоящим испытанием.

Ливневая канализация справилась с потоком воды довольно быстро: уже спустя час, когда ливень миновал, кольцевой перекресток был относительно сухим.