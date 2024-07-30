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ФОТОГАЛЕРЕЯ В Нарве затопило центральное кольцо: автомобили встают, молодежь резвится

Илья Смирнов
, журналист
Обновлено 30 июля 2024, 18:12
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Сильный дождь в Нарве 30 июля затопил обновленный кольцевой перекресток на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Пауля Кереса. Под водой оказались как проезжая часть, так и тротуары.
Сильный дождь в Нарве 30 июля затопил обновленный кольцевой перекресток на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Пауля Кереса. Под водой оказались как проезжая часть, так и тротуары. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Сильный дождь, выпавший в Нарве днем во вторник, 30 июля, затопил обновленный кольцевой перекресток на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Пауля Кереса.

Из-за потопа на перекрестке остановились автомобили, в движении возникла неразбериха. Мотор по меньшей мере одного хэтчбека заглох - и водительница вызвала эвакуатор.

Потоп стал развлечением для молодежи: пара юношей не стали терять даром время и придумали покататься на импровизированном надувном "банане" по волнам от проезжающих машин.

Центральная кольцевая развязка на площади Пауля Кереса была капитально перестроена не далее как в прошлом году, к осени, в рамках многолетнего и дорогостоящего проекта "Narva TEN-T". Июльский же ливень 2024 года стал для этого объекта дорожной инфраструктуры настоящим испытанием.

Ливневая канализация справилась с потоком воды довольно быстро: уже спустя час, когда ливень миновал, кольцевой перекресток был относительно сухим.

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