Сильный дождь, выпавший в Нарве днем во вторник, 30 июля, затопил обновленный кольцевой перекресток на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Пауля Кереса.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве затопило центральное кольцо: автомобили встают, молодежь резвится
Из-за потопа на перекрестке остановились автомобили, в движении возникла неразбериха. Мотор по меньшей мере одного хэтчбека заглох - и водительница вызвала эвакуатор.
Потоп стал развлечением для молодежи: пара юношей не стали терять даром время и придумали покататься на импровизированном надувном "банане" по волнам от проезжающих машин.
Центральная кольцевая развязка на площади Пауля Кереса была капитально перестроена не далее как в прошлом году, к осени, в рамках многолетнего и дорогостоящего проекта "Narva TEN-T". Июльский же ливень 2024 года стал для этого объекта дорожной инфраструктуры настоящим испытанием.
Ливневая канализация справилась с потоком воды довольно быстро: уже спустя час, когда ливень миновал, кольцевой перекресток был относительно сухим.