Когда автоперевозки через границу на грани остановки - в Нарве достроили транзитный путь

Капитальная реконструкция автотранспортного транзитного коридора через Нарву (проект "Narva TEN-T"), призванная сделать более безопасным поток машин к погранпункту и от него, завершилась по иронии судьбы именно сейчас, когда транспорта на границе ощутимо меньше. Сильно сократилось число фур и легковых машин, пересекающих пограничный мост, а машин с российскими номерами и вовсе почти не стало. Более того, РФ может вот-вот закрыть свой погранпункт в Ивангороде на долгую реконструкцию, под этим предлогом остановив движение машин через него.

Тем не менее в Нарве свежеасфальтированные почти пять километров дороги к границе в несколько полос с новыми светофорными перекрестками, уличным освещением, перестроенной кольцевой развязкой и другими новшествами уже вовсю эксплуатируются, хоть и не так интенсивно, как в лучшие годы.

Дорожно-строительные работы по проекту "Narva TEN-T" начались в январе 2021 года, когда генподрядчиком выбрали строительную компанию "YIT Eesti". К 27 сентября 2023 года, согласно графику, все было закончено, а 6 октября генподрядчик сообщил об устранении всех ранее выявленных недостатков.

Теперь проект находится на стадии передачи обновленной инфраструктуры заказчику, коим выступает департамент развития и экономики города Нарвы.

- Процесс приема-передачи строительного объекта планируется завершить до 25 октября, - сообщила Жаклин Хольтер, заведующая в названном департаменте службой проектов.