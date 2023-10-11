Когда автоперевозки через границу на грани остановки - в Нарве достроили транзитный путь

Завершилось дорогое по здешним меркам строительство транзитных дорог через Нарву, начавшееся два с половиной года назад. В качестве вишенки на торте осталось запустить фонтаны на центральном кольцевом перекрестке приграничного города.
Капитальная реконструкция автотранспортного транзитного коридора через Нарву (проект "Narva TEN-T"), призванная сделать более безопасным поток машин к погранпункту и от него, завершилась по иронии судьбы именно сейчас, когда транспорта на границе ощутимо меньше. Сильно сократилось число фур и легковых машин, пересекающих пограничный мост, а машин с российскими номерами и вовсе почти не стало. Более того, РФ может вот-вот закрыть свой погранпункт в Ивангороде на долгую реконструкцию, под этим предлогом остановив движение машин через него.
Тем не менее в Нарве свежеасфальтированные почти пять километров дороги к границе в несколько полос с новыми светофорными перекрестками, уличным освещением, перестроенной кольцевой развязкой и другими новшествами уже вовсю эксплуатируются, хоть и не так интенсивно, как в лучшие годы.
Дорожно-строительные работы по проекту "Narva TEN-T" начались в январе 2021 года, когда генподрядчиком выбрали строительную компанию "YIT Eesti". К 27 сентября 2023 года, согласно графику, все было закончено, а 6 октября генподрядчик сообщил об устранении всех ранее выявленных недостатков.
Теперь проект находится на стадии передачи обновленной инфраструктуры заказчику, коим выступает департамент развития и экономики города Нарвы.
- Процесс приема-передачи строительного объекта планируется завершить до 25 октября, - сообщила Жаклин Хольтер, заведующая в названном департаменте службой проектов.
"Северное побережье" в августе писало, что к концу строительства в Нарве заговорили о дополнительном архитектурном оформлении площади Пауля Кереса, на которой перестроен круговой перекресток улиц Пауля Кереса, Александра Пушкина, Тулевику и проезда к Петровской площади. На эстетические дополнения для перекрестка выделили сэкономленные деньги - и заказали изготовление пары фонтанов.
Фонтаны сейчас в основном готовы и даже испытывались в теплые осенние дни, чему многие горожане были свидетелями. "Дополнительные работы в части фонтанов завершаются и идет оформление соответствующей документации, разрешений и прочего", - сообщила Хольтер.
Полный итоговый бюджет проекта "Narva TEN-T" составляет приблизительно 15,7 миллиона евро, считая с налогом с оборота. Из этой суммы около 9 миллионов Нарва получает из Европейского фонда сплочения, из его меры поддержки развития общегосударственных и международных сообщений, а остальное вкладывает из собственного городского бюджета. За эти деньги сделана полная перестройка приблизительно 4,8 километра дорог и подъездных путей, по которым транзитный транспорт движется через приграничный город к Нарвскому погранпункту или от него.