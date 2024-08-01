Молодежный струнный оркестр из Тартумаа посетит с концертным турне Вирумаа

Прекрасную струнную музыку можно будет послушать во вторник, 6 августа в 18.00 в Йыхвиской церкви св. Михаила и в четверг, 8 августа в 18.00 в Люганузеской церкви.

Кариярвеский струнный оркестр и его солисты приглашают совершить музыкальную прогулку по завораживающему благоуханием и красками летнему саду, останавливаясь то у одного, то у другого цветка. Цветы будут то радостно светлые, то более глубоких, темных тонов. В концерте прозвучат вальсы Штрауса, Чайковского, Шопена, Сибелиуса, Грига, Шуберта и Шостаковича. Вход на концерт - на основании свободного пожертвования.

Кариярвеский струнный оркестр был создан в 2007 году, когда преподаватель скрипки из музыкальной школы Хейно Эллера Эвели Роосаар начала устраивать на своем родном хуторе в Кариярве летние скрипичные лагеря для учащихся. Оркестр основан на частной инициативе родителей и преподавателя и действует при поддержке проектного финансирования.

В составе молодежного оркестра 30 юных музыкантов в возрасте от 7 до 20 лет. Многие исполнители побеждали на международных конкурсах, а старшие учащиеся продолжают музыкальный путь, учась как в Эстонии, так и за границей.

Оркестр ориентирован на классическую музыку, однако очень важным считает также исполнение эстонских произведений. Исполнение классической и народной струнной музыки, разучивание нового репертуара, выступления и концертные турне воспитали у этого коллектива чуть ли не семейное чувство единства, которое тут высоко ценится.

Выступления Кариярвеского струнного оркестра всегда преисполнены молодежного задора, который передается и публике, независимо от того, где находится концертная площадка - в престижном городском зале, в далекой сельской церкви или на хуторском дворе.

Каждое лето оркестр совершает концертную поездку в один из регионов Эстонии - в прошлом году коллектив побывал в Ляэнемаа, нынче в программе поездка в Ида- и Ляэне-Вирумаа. Во время концертной поездки дети ночуют в предлагаемых церквями местах размещения, где родители могут поддержать больших и маленьких исполнителей собственноручно приготовленной едой.