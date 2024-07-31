В воскресенье в центре Йыхви, у края площади памятника павшим в Освободительной войне, где 15 лет назад был демонтирован памятник майору Георгу Соодену и лейтенанту Раулю Юриадо, погибшим в битве при Синимяэ летом 1944 года и похороненным рядом с колонной Освободительной войны, был вновь открыт мемориал отважным воинам.
ВИДЕО ⟩ В центре Йыхви вновь открыли памятник защитникам Эстонии, демонтированный 15 лет назад
- Странно, что я второй раз участвую в открытии одного и того же мемориала в свободной Эстонии, - сказал на открытии памятника председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа, признав, что такое иногда случается. - Но самое главное, что камень Соодена вернулся на свое место в отреставрированном виде.
Реймаа напомнил, что после восстановления независимости Эстонии у него и его единомышленников первой целью было восстановление в Йыхви памятника павшим в Освободительной войне. Когда в 1994 году памятник был открыт в третий раз, Эльмар Кулдметс взял на себя инициативу и добился того, чтобы на месте захоронения йыхвиского героя Георга Соодена также была установлена памятная плита. После того как в результате раскопок было установлено точное место захоронения, был открыт мемориал Соодена и Юриадо.
По словам члена Йыхвиского отделения дружины "Кайтселийта" Арвида Сийлака, в 2009 году тогдашние власти Йыхви решили, что такое обозначение могилы не вписывается в йыхвискую среду, и заменили его на валун с выгравированными именами Соодена и Юриадо. А памятник увезли в военный музей в Синимяэ.
Окончательным толчком к осознанию, что восстановление первоначального памятника больше нельзя откладывать, послужил, по словам Сийлака, лагерь членов "Нооред коткад" прошлой зимой, где он провел игру, в которой ребятам пришлось искать военные объекты и памятники в Йыхви. "Дети не смогли найти мемориал Соодена и Юриадо по соседству с памятником павшим в Освободительной войне, потому что горизонтальный камень был придавлен снегом с площади", - сказал он.
По словам Валло Реймаа, в Йыхви уже несколько лет велись разговоры о том, что мемориал Соодена и Юриадо следует вернуть в Йыхви из военного музея в Синимяэ. Поворотным моментом в этом вопросе стал юбилей Йыхвиского отделения дружины "Кайтселийта" в конце прошлого года. Тогда были получены все необходимые разрешения. "Арвид Сийлак со своей невероятной энергией довел этот процесс до сегодняшнего дня", - сказал Реймаа.
В воскресенье Арвид Сийлак признался, что теперь его сердце успокоилось. "Это память о моем деде, который тоже участвовал в битве при Синимяэ в 1944 году и выжил тогда, но позже попал в тюрьму в России и был отправлен на рытье Беломорканала", - сказал он.
Выступая на открытии памятника, генерал-майор запаса и депутат Рийгикогу Меэлис Кийли сказал: "Открывая памятник Соодену и Юриадо, мы вспоминаем целое поколение мужчин и женщин, чьи жизни унес большевистский террор. Благодаря им преемственность Эстонии гарантирована. Наш долг и ответственность заключаются в том, чтобы нам не пришлось снова открывать памятники и мемориальные камни нашей Освободительной войны. Мы должны сохранить нашу свободу. Это наш общий долг и ответственность перед теми, кто придет после нас. Кто останется здесь, чтобы говорить по-эстонски и нести эстонский дух", - сказал он.