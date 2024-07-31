ВИДЕО В центре Йыхви вновь открыли памятник защитникам Эстонии, демонтированный 15 лет назад

- Странно, что я второй раз участвую в открытии одного и того же мемориала в свободной Эстонии, - сказал на открытии памятника председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа, признав, что такое иногда случается. - Но самое главное, что камень Соодена вернулся на свое место в отреставрированном виде.

Реймаа напомнил, что после восстановления независимости Эстонии у него и его единомышленников первой целью было восстановление в Йыхви памятника павшим в Освободительной войне. Когда в 1994 году памятник был открыт в третий раз, Эльмар Кулдметс взял на себя инициативу и добился того, чтобы на месте захоронения йыхвиского героя Георга Соодена также была установлена памятная плита. После того как в результате раскопок было установлено точное место захоронения, был открыт мемориал Соодена и Юриадо.

По словам члена Йыхвиского отделения дружины "Кайтселийта" Арвида Сийлака, в 2009 году тогдашние власти Йыхви решили, что такое обозначение могилы не вписывается в йыхвискую среду, и заменили его на валун с выгравированными именами Соодена и Юриадо. А памятник увезли в военный музей в Синимяэ.

По словам Арвида Сийлака, руководившего повторным открытием мемориала, теперь его сердце успокоилось, потому что мемориал героям Эстонии вернулся на свое место в Йыхви. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik