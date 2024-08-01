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ЛЕТНЕЕ ИНТЕРВЬЮ Лето Михаила Кастрицкого наполнено маленькими приключениями

Ирина Кивисельг
, журналист
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Михаил Кастрицкий даже под парусом - в деловом костюме.
Михаил Кастрицкий даже под парусом - в деловом костюме. Фото: Erakogu

Директора Йыхвиского концертного дома Михаила Кастрицкого летом трудно застать в кабинете, потому что не только в своем регионе, но и по всей стране происходит много событий, участником которых он становится не только как член команды "Ээсти концерта", но и из собственного интереса, ведь любой опыт будет полезным. Минувшая неделя прошла на острове Сааремаа, где проводились традиционные Дни оперы.

- Доволен ли ты погодой нынешнего лета?

- Не люблю жару, поэтому мне нравится, когда тепло, но погода постоянно меняется - то солнце, то тучки. На Сааремаа с утра прохладно, комфортно. В целом лето нынче прекрасное.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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