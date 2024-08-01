ЛЕТНЕЕ ИНТЕРВЬЮ Лето Михаила Кастрицкого наполнено маленькими приключениями

Директора Йыхвиского концертного дома Михаила Кастрицкого летом трудно застать в кабинете, потому что не только в своем регионе, но и по всей стране происходит много событий, участником которых он становится не только как член команды "Ээсти концерта", но и из собственного интереса, ведь любой опыт будет полезным. Минувшая неделя прошла на острове Сааремаа, где проводились традиционные Дни оперы.