Молодежь Тойлаской волостной дружины открыла общинное кафе

Мерибель Пийрсон участвовала в дружине и прошлым летом, когда смена завершилась открытием благотворительного кафе в Ночь древних огней. Аарон Криловс участвовал в дружине впервые, однако в День открытых хуторов он помогал в кафе хутора Калда. То есть какой-то опыт у обоих уже был. Несмотря на это, ребята не представляли себе до конца, что же будет твориться в субботу в Вока.