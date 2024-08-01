"В следующем году назовем кафе "Хаос", - смеялись школьники, открывшие в субботу во дворе Вокаского народного дома однодневное общинное кафе.
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Молодежь Тойлаской волостной дружины открыла общинное кафе
Мерибель Пийрсон участвовала в дружине и прошлым летом, когда смена завершилась открытием благотворительного кафе в Ночь древних огней. Аарон Криловс участвовал в дружине впервые, однако в День открытых хуторов он помогал в кафе хутора Калда. То есть какой-то опыт у обоих уже был. Несмотря на это, ребята не представляли себе до конца, что же будет твориться в субботу в Вока.
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