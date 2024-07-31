В первой половине 2024 года стоматолога посетило более 120 500 детей, т.е. почти 44% всех детей в возрасте до 19 лет, поддержание здоровья полости рта которых было профинансировано Кассой здоровья на общую сумму около 31 миллиона евро.
В Эстонии у детей все чаще встречается кариес и зубной налет
Самыми прилежными посетителями зубных врачей были жители уезда Сааремаа, где почти половина всех детей успели посетить зубных врачей уже в первом полугодии. В Вырумаа, Тартумаа, Пярнумаа и Харьюмаа зубных врачей посетило более 45% детей. Реже всего в первом полугодии стоматологов посещали дети из Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Рапламаа. Чаще всего стоматологов посещали дети 7−8лет, реже всего – дети в возрасте 13−15 лет.
Доверенный врач Кассы здоровья Тийа Зейго рассказала, что сравнивая данные первых двух кварталов последних трех лет, можно заметить постоянный рост числа детей, обращающихся за стоматологической помощью, и рост потребления стоматологических услуг, но, к сожалению, все чаще зубным врачам приходится бороться с последствиями заболеваний, потому что дети приходят к ним слишком поздно. В первом полугодии 2024 года у 59% детей, обратившихся к стоматологу, был диагностирован кариес зубов, у 29% − зубной налет.
Важно помнить, что для сохранения здоровья зубов недостаточно одного лишь поддержания хорошей гигиены полости рта. Одним из факторов, влияющих на распространение слишком раннего кариеса зубов, является нездоровое питание – фастфуд, сладости и напитки с сахаром, а также постоянные перекусы без перерывов.
„Родители не умеют или не хотят правильно оценивать чрезмерное содержание подсластителей, скрывающихся в готовых продуктах и напитках, и их опасность для здоровья ребенка. Они слишком легко соглашаются с просьбами детей по питанию и выбирают более удобные решения ради спокойствия дома, не задумываясь о вреде для здоровья ребенка“, − заявила Зейго. Поэтому важно следить за тем, чтобы вместо сладких напитков дети пили воду, вместо сладостей – полезные продукты, а между приемами пищи важно делать хотя бы трехчасовой перерыв.
Учитывая частоту случаев диагностики зубного налета, гигиена полости рта у многих детей, независимо от возраста, оставляет желать лучшего. По данным Кассы здоровья, у 75% детей в возрасте до 4 лет, посетивших стоматолога в первом полугодии, был кариес, а у 19% − зубной налет.
„Хроническое воспаление десен было обнаружено во рту даже 4-летних детей, в этом возрасте родители должны еще сами чистить зубы своего ребенка. Родители должны сами чистить детям зубы и проверять качество очистки хотя бы до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу“, − пояснила доверенный врач.
Чтобы обеспечить детям лучшее здоровье полости рта, родители должны взять на себя ответственность за формирование здоровых привычек и личным примером поощрять детей должным образом заботиться о состоянии полости своего рта. „Обязательно следует избегать ситуации, когда ребенок впервые приходит к стоматологу только тогда, когда в зубе уже появилась дырка или зуб болит. Хорошо, если ребенок сможет в первый раз посетить зубного врача уже в возрасте до 3 лет, когда во рту прорезались все молочные зубы. Важно отводить ребенка к стоматологу хотя бы раз в год“, − сказала Зейго. Она добавила, что если в этом году ребенок еще не был у зубного врача, то важно не забыть записать его на прием в начале нового учебного года. Лечение зубов у договорных партнеров Кассы здоровья проводится бесплатно для всех лиц в возрасте до 19 лет и список договорных партнеров по стоматологической помощи детям можно найти на сайте Кассы здоровья.
Чтобы сохранить здоровье полости рта, мы все должны следовать простым правилам: чистить зубы два раза в день по две минуты подряд, чистить межзубные промежутки, для утоления жажды пить воду, делать трехчасовой перерыв между приемами пищи, придерживайтесь разнообразной и здоровой диеты и посещать стоматолога по крайней мере один раз в год.
В качестве пилотного проекта в этом году Касса здоровья также запустила профилактические услуги "мобильной стоматологии", которые оказываются в специальных стоматологических автобусах. При поддержке данных услуг Касса здоровья надеется увеличить количество посещений зубных врачей для детей в тех регионах, где до сих пор было меньше визитов.