Потребительские цены в Эстонии в июле выросли на 3,5% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.
В июле инфляция в Эстонии ускорилась до 3,5%
Об этом свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики, опубликованная 31 июля.
По сравнению с июнем цены выросли примерно на 0,22%.
В июне годовая инфляция в Эстонии составила, по уточненным данным, 2,5%, таким образом в июле она ускорилась.
Окончательные данные о том, насколько в июле изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 7 августа.
В июле 2023 года инфляция в Эстонии составила 6,4%.
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