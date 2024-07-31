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В июле инфляция в Эстонии ускорилась до 3,5%

Северное побережье
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Потребительские цены в Эстонии в июле выросли на 3,5% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Об этом свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики, опубликованная 31 июля.

По сравнению с июнем цены выросли примерно на 0,22%.

В июне годовая инфляция в Эстонии составила, по уточненным данным, 2,5%, таким образом в июле она ускорилась.

Окончательные данные о том, насколько в июле изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 7 августа.

В июле 2023 года инфляция в Эстонии составила 6,4%.

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