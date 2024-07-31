Первые спасатели, среди них один из Ида-Вирумаа, вылетели в Испанию, чтобы помочь тушить лесные пожары

Это первый раз, когда эстонские спасатели выезжают за границу для тушения лесных пожаров. Эксперт отдела спасательных работ Спасательного департамента Каарел Лангеметс пояснил, что они отправляются за опытом, который невозможно получить в Эстонии. «Не менее важно и то, что если мы сами помогаем другим, то и нам помогут при необходимости. Бесценной является также создаваемая сеть сотрудничества».

В каждой команде по 20 человек, и они будут находиться на месте две недели. Первая команда будет с 31 июля по 16 августа в центральной части Испании, в Кастилья-Ла-Манча, вторая команда – с 15 августа по 31 августа в северо-западной части Испании, в Галисии. Оба региона гористые, а Галисия – один из самых лесистых регионов Испании.

Иные условия требуют иного оборудования. Спасатели получат более легкую однослойную одежду и более легкий шлем, который лучше пропускает воздух. Также будут использоваться очки для защиты глаз от дыма и искр. Обувь должна быть подходящей и поддерживать голеностоп, так как в гористой местности будет много пеших переходов, куда невозможно добраться на транспортном средстве.

Летние лесные пожары стали серьезной проблемой для южной Европы в последние годы. Пожары достигают огромных масштабов и наносят значительный ущерб.

Ни одна страна не обладает достаточными ресурсами, чтобы справиться с такими крупными катастрофами в одиночку. Поэтому на помощь вызывают команды из других стран. Помощь координирует механизм гражданской защиты Европейского Союза.

В этом году дополнительную помощь запрашивают четыре южноевропейские страны – Испания, Франция, Греция и Португалия. В прошлом году в борьбе с лесными пожарами помогали спасатели из 10 стран, а в этом году – из 12.

Долгосрочная цель – за несколько лет подготовить спасательную команду, входящую в механизм гражданской защиты ЕС, оснащенную техникой, оборудованием и навыками, готовую реагировать на вызовы о помощи.

Европейская комиссия покрывает 95% расходов принимающей страны. Европейский Союз покрывает 75% транспортных расходов Эстонии.