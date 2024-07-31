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Энели Ефимова заняла 23-е место в плавании на 200 метров брассом

Северное побережье
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

17-летняя уроженка Силламяэ Энели Ефимова не сумела пробиться в полуфинал Олимпиады в плавании на дистанции на 200 метров брассом.

В среду, 31 июля, в своем предварительном заплыве Ефимова стала восьмой, а в итоговом протоколе она заняла последнее, 23-е место, преодолев дистанцию за 2 минуты 30,68 секунды.

Лучшее время в квалификации показала Татьяна Шенмейкер из ЮАР - 2:21,57.

Всего в полуфинал из трех предварительных заплывов пробились 16 лучших спортсменок.

Ранее на Олимпиаде в Париже на своей основной дистанции - стометровке брассом - Энели Ефимова заняла седьмое место.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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