Энели Ефимова заняла 23-е место в плавании на 200 метров брассом

В среду, 31 июля, в своем предварительном заплыве Ефимова стала восьмой, а в итоговом протоколе она заняла последнее, 23-е место, преодолев дистанцию за 2 минуты 30,68 секунды.

Лучшее время в квалификации показала Татьяна Шенмейкер из ЮАР - 2:21,57.

Всего в полуфинал из трех предварительных заплывов пробились 16 лучших спортсменок.

Ранее на Олимпиаде в Париже на своей основной дистанции - стометровке брассом - Энели Ефимова заняла седьмое место.