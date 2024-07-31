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В Йыхви столкновение автомобилей нарушило движение

Северное побережье
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Перекресток Йыхви-Уйкала. Иллюстративное фото.
Перекресток Йыхви-Уйкала. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В среду вечером в Йыхви произошло ДТП, в результате которого было нарушено транспортное движение.

30 июля в 19.50 в центр тревоги сообщили, что в городе Йыхви Йыхвиской волости на перекрестке шоссе Таллинн-Нарва и дороги на Уйкала произошла авария с участием двух автомобилей.

Пострадавших не было, однако на дороге было полно автомобильных частей и движение было нарушено.

Спасатели расчистили проезжую часть для движения, далее происшествием занялась полиция.

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