В среду вечером в Йыхви произошло ДТП, в результате которого было нарушено транспортное движение.
В Йыхви столкновение автомобилей нарушило движение
30 июля в 19.50 в центр тревоги сообщили, что в городе Йыхви Йыхвиской волости на перекрестке шоссе Таллинн-Нарва и дороги на Уйкала произошла авария с участием двух автомобилей.
Пострадавших не было, однако на дороге было полно автомобильных частей и движение было нарушено.
Спасатели расчистили проезжую часть для движения, далее происшествием занялась полиция.
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