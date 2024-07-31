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Мошенники опять обманули пожилую жительницу Ида-Вирумаа

Северное побережье
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Полицейская эмблема.
Полицейская эмблема. Фото: Ilja Smirnov

28 июля в полицию обратилась 77-летняя женщина, с которой по приложению для обмена сообщениями связался знакомый и попросил у женщины номер телефона для виртуального рекламного соревнования.

Затем написавший женщине человек заявил, что он выиграл деньги и половину суммы перечислит ей.

Звонивший спросил у 77-летней женщины ее личный код и попросил зайти в интернет-банк "Coop". Также он попросил ее сообщить ему 16-значный и трехзначный номера банковской карточки.

Позднее женщина обнаружила, что деньги с ее счета ушли на чужие счета. Причиненный мошенниками ущерб составил 264 евро.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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