ПЕРЕДОВИЦА Бюрократия измотает и доведет нас до бедности

Если, по сути, этот агропарк уже мог бы существовать и давать работу сотням людей, а также приносить в государственный и местные бюджеты налоговый доход, то вместо этого по-прежнему приходится заниматься различными исследованиями и анализами. Однако и их проведение тормозится, поскольку невозможно найти признанных экспертов по стрекозам, а рабочие планы исследователей бабочек расписаны на несколько лет вперед.

Понятно, что при планировании новых начинаний надо учитывать влияние на окружающую среду, однако с этим нельзя все же перегибать палку, исходить следовало бы прежде всего из здравого смысла, а при толковании законов - и из нормальной дискреции. Чрезмерная дотошность и блуждание в бюрократических джунглях в конце концов доведут нас до бедности, и экономическому спаду конца так и не будет.

Приводящие к ликвидации рабочих мест и связанные с зеленым поворотом решения не сопровождаются какими-то анализами влияния или исследованиями. Однако как только кто-то начинает создавать новые рабочие места, то возникает ощущение, будто речь идет о какой-то особой темной силе, лучшей защитой от которой служит бюрократическая броня.

Это прекрасно, что госучреждения рапортуют о том, как исчезли тормоза при подаче ходатайств о пособиях из фонда справедливого перехода. Однако с точки зрения результатов стоит все же проявлять умеренную сдержанность. Одно дело - подача заявлений и решения о выделении денег, и совсем отдельная тема - преодоление череды бюрократических препон.

Каждое новое правительство говорит, что будет бороться с бюрократией, но, к сожалению, в этой борьбе оно по-прежнему оказывается проигравшим.