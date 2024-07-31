Однако жизнь эстоноземельцев ничем не улучшат ни ночные заседания, ни другие методы затягивания на несколько дней или недель принятия непопулярных решений, которые с учетом нынешнего соотношения сил в Рийгикогу все равно будут приняты. Не помогут также грубые и злобные выражения в зале Рийгикогу или в социальных сетях. Ведь эти, с одной стороны, злоба и, с другой стороны, высокомерие в результате лишь еще больше распространяются и усиливаются в обществе.

Польза была бы, скорее, от того, если бы оппозиция вышла со своей подробной программой деятельности. Она не должна состоять из лозунгов в стиле "отменим автоналог и все повышения налогов, а также заберем все недостающие деньги у действующих в Эстонии банков".

Малорезультативным оказалось бы также погружение в споры о том, какие партии в последние годы сыграли большую роль в опустошении государственной казны. Недостаточно также голословного объявления, что мы остановим зеленый поворот.