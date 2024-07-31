В правительстве какого премьер-министра являлся министром нынешний директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур? Правильный ответ: в правительстве премьер-министра Прийта Аламяэ. Агур был в нем министром школьной сети. Речь идет о теневом правительстве движения "Eesti 200", в 2018 году находившегося еще в стадии формирования партии. Однако некоторые министры того теневого кабинета, как, например, Маргус Цахкна и Кристина Каллас, держат в руках портфели министров и в нынешнем настоящем правительстве.
Аламяэ пообещал, что собирающееся раз в неделю теневое правительство будет подавать альтернативные предложения тогдашнему правительству Юри Ратаса, в которое входили Центристская партия, соцдемы и "Isamaa".
Однако активность и рвение этого теневого правительства угасли примерно через полгода, когда "Eesti 200" стала официальной партией, которая на пятый год своей деятельности добралась также до Рийгикогу и правительства, хотя на сегодняшний день и превратилась в парламентскую партию с самой низкой поддержкой.
Следующее теневое правительство сформировалось перед парламентскими выборами 2023 года по инициативе "Eesti Päevaleht", в него вошли Центристская партия и "Eesti 200". Однако срок его жизни оказался еще короче, поскольку после выборов одна партия оказалась в оппозиции, а вторая пришла к власти.
Зачем теперь вспоминать те теневые правительства, о которых большинство людей особо не помнят? А затем, что сейчас потребность в теневом правительстве в Эстонии больше, чем в предыдущие годы. Во многих демократических странах теневое правительство является обыденной формой работы, при которой оппозиция может более ясно и систематично предлагать собственные идеи и альтернативы.
Не надо быть особым умельцем, чтобы ругать на чем свет стоит как предыдущее правительство Каи Каллас, так и новоиспеченное правительство Кристена Михала. Хорошие предпосылки для такого потока брани создало уже само противоречие между обещаниями предвыборной кампании и первыми решениями. А кроме того - затянувшиеся экономический спад и рост цен, усиливаемые новыми повышениями налогов, а теперь, наконец, и свежая констатация Институтом конъюнктуры того факта, что Эстония устремляется в пятерку наиболее дорогих государств Европы.
Однако жизнь эстоноземельцев ничем не улучшат ни ночные заседания, ни другие методы затягивания на несколько дней или недель принятия непопулярных решений, которые с учетом нынешнего соотношения сил в Рийгикогу все равно будут приняты. Не помогут также грубые и злобные выражения в зале Рийгикогу или в социальных сетях. Ведь эти, с одной стороны, злоба и, с другой стороны, высокомерие в результате лишь еще больше распространяются и усиливаются в обществе.
Польза была бы, скорее, от того, если бы оппозиция вышла со своей подробной программой деятельности. Она не должна состоять из лозунгов в стиле "отменим автоналог и все повышения налогов, а также заберем все недостающие деньги у действующих в Эстонии банков".
Малорезультативным оказалось бы также погружение в споры о том, какие партии в последние годы сыграли большую роль в опустошении государственной казны. Недостаточно также голословного объявления, что мы остановим зеленый поворот.
Зато можно было бы, к примеру, проанализировать, какой выигрыш или урон принес бы перенос сроков осуществления некоторых планов зеленой реформы на три, пять или даже десять лет, чтобы исключить таким образом сопутствующие ей социально-экономические обратные удары в и без того тяжелое время. Если не владеющим эстонским языком учителям можно дать дополнительное время или если можно сохранить для проживающих в Эстонии граждан стран-агрессоров льготное предложение участвовать в здешних местных выборах, то перенос срока осуществления какой-то из зеленых реформ тоже не должен бы привести к чему-то страшному.
"Лидер оппозиции, председатель партии "Isamaa" Урмас Рейнсалу мог бы сформировать теневое правительство, которое могло бы более четко и системно показать, можно ли предложить лучшую альтернативу нынешней политике правящей коалиции и какой она будет".Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья"
Правда, нельзя тянуть с приобретением боеприпасов и техники для Сил обороны. Причиной тому является злое соседнее государство, чьим гражданам, находящимся здесь, ужасно хотят понравиться входящие в правительство соцдемы.
Если оппозиция заявляет, что у нынешнего властного союза нет серьезного реалистичного плана, то каковы тогда ее собственные решения чрезвычайно сложных задач по упорядочению государственных финансов в ситуации, когда приходится увеличивать оборонные расходы и в то же время поворачивать экономику на путь подъема?
Составление такой программы в порядке хобби стало бы всего лишь интересный игрой мысли. Но ведь оппозиционные депутаты Рийгикогу являются профессиональными политиками. Их избиратели платят им зарплату не только за то, чтобы они пинали находящихся у власти, что тоже, впрочем, дело нужное. Они ждут, чтобы оппозиционные депутаты предложили свой целостный план, который был бы осуществим и лучше, чем у правительства Кристена Михала.
Возглавить составление такого плана должна бы "Isamaa", поддержка которой в обществе сейчас почти так же велика, как у трех властных партий вместе взятых. Урмасу Рейнсалу стоит сформировать теневой кабинет и продемонстрировать, в состоянии ли он составить такой план деятельности, в котором зерен больше, чем плевел. Чтобы избиратели и специалисты в разных областях деятельности смогли оценить, осуществим ли он и чего в нем больше - плюсов или минусов, - и, может быть, властный союз согласился бы также купить у них лучшие идеи. От этого выиграла бы вся Эстония.
Длящаяся около полутора лет внутриполитическая грязная борьба не помогла улучшить жизнь в Эстонии. Если так будет продолжаться еще два с половиной года, то трудно будет избежать следующих повышений налогов и усиления напряженности.