Нарвитянин потребовал через суд вернуть автомобиль, который в Швеции из-за штрафов уже был сдан в утиль

Вся история началась с того, что в феврале прошлого года житель Нарвы сдал в аренду знакомому фургон "Ford Transit". Владелец зарегистрировал мужчину как ответственного пользователя транспортного средства и передал автомобиль ответчику вместе с ключами, свидетельством о регистрации транспортного средства и бумажной копией страхового полиса, также в автомобиле находились инструменты и другие вещи владельца. Арендная плата составляла 100 евро в месяц.