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Нарвитянин потребовал через суд вернуть автомобиль, который в Швеции из-за штрафов уже был сдан в утиль

Эрик Калда
, журналист
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Автомобиль нарвитянина, проданный в Швеции для покрытия штрафов, в итоге был сдан на металлолом. Снимок носит иллюстративный характер.
Автомобиль нарвитянина, проданный в Швеции для покрытия штрафов, в итоге был сдан на металлолом. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Нарвитянин, сдавший свой автомобиль в аренду знакомому, остался ни с чем, когда потребовал вернуть ему автомобиль, который уже был продан шведскими властями из-за неоплаченных штрафов за парковку. Оказалось, что большая часть штрафов была начислена по вине владельца автомобиля, поэтому он несет солидарную ответственность за потерю своего имущества.

Вся история началась с того, что в феврале прошлого года житель Нарвы сдал в аренду знакомому фургон "Ford Transit". Владелец зарегистрировал мужчину как ответственного пользователя транспортного средства и передал автомобиль ответчику вместе с ключами, свидетельством о регистрации транспортного средства и бумажной копией страхового полиса, также в автомобиле находились инструменты и другие вещи владельца. Арендная плата составляла 100 евро в месяц.

Автомобиль был арестован из-за штрафов

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