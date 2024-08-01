Нарвитянин, сдавший свой автомобиль в аренду знакомому, остался ни с чем, когда потребовал вернуть ему автомобиль, который уже был продан шведскими властями из-за неоплаченных штрафов за парковку. Оказалось, что большая часть штрафов была начислена по вине владельца автомобиля, поэтому он несет солидарную ответственность за потерю своего имущества.
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Нарвитянин потребовал через суд вернуть автомобиль, который в Швеции из-за штрафов уже был сдан в утиль
Вся история началась с того, что в феврале прошлого года житель Нарвы сдал в аренду знакомому фургон "Ford Transit". Владелец зарегистрировал мужчину как ответственного пользователя транспортного средства и передал автомобиль ответчику вместе с ключами, свидетельством о регистрации транспортного средства и бумажной копией страхового полиса, также в автомобиле находились инструменты и другие вещи владельца. Арендная плата составляла 100 евро в месяц.
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