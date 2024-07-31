Недостаточно владеющие эстонским языком школьные учителя должны были с августа лишиться работы, но теперь вступило в силу решение правительства об отсрочке при некоторых условиях. В Нарве оказалось под вопросом ранее запланированное увольнение из муниципальных школ около 120 педагогов.
В Нарве возобновлены переговоры с учителями без эстонского языка, подлежавшими увольнению, но получившими отсрочку
В конце минувшего учебного года предуведомления о расторжении трудовых отношений с 1 августа получили около 120 учителей и опорных специалистов муниципальных школ Нарвы, которые недостаточно владеют государственным языком. Затем правительство ЭР, осознав сложности с грядущим началом нового учебного года в так называемых русских школах, согласилось на отсрочку для тех учителей, кто уже на пути изучения эстонского языка.
Вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева сообщила "Северному побережью", что решение правительства вступило в силу 30 июля, а сам текст изменений Нарвская горуправа получила 26 июля, в пятницу, во второй половине дня.
- Начиная с понедельника, 29 июля, директора школ ведут переговоры с учителями, в отношении которых принята отсрочка требования по владению эстонским языком. На сегодняшний день известно, что около 25 учителей с В1 и четверо опорных специалистов с В2 продолжат работать в школах. Есть и те, кто еще не дал окончательного ответа. То есть переговоры продолжаются, и цифры могут измениться, - прокомментировала Писарева текущую ситуацию.
Она также рассказала, что до середины августа в ряде муниципальных школ Нарвы продолжится прием документов в рамках конкурсов на вакантные места. Часть объявлявшихся в мае-июне конкурсов продлены или объявлены повторно из-за отсутствия подходящих кандидатов.
- На сегодняшний день можно сказать, что в Нарве, как и в целом в Эстонии, есть трудности с нахождением учителей математики, химии, физики, биологии, а также опорных специалистов - логопедов, спецпедагогов, психологов, - сообщила Писарева.
В Нарве в предстоящем учебном году двери распахнут шесть муниципальных школ, включая Нарвский языковой лицей с гимназической ступенью. Вдобавок к ним откроются одна частная школа, две государственные основные школы, ставшая тоже государственной школа для взрослых, а также две госгимназии.
На основании принятых правительством изменений в требованиях к владению эстонским языком отсрочку получают некоторые категории работников школ и детских садов. Во-первых, учителя, работающие в школе по состоянию на 1 июля 2024 года, преподающие на негосударственном языке и имеющие категорию владения эстонским по меньшей мере В1 - они должны будут овладеть эстонским на категорию В2 к августу 2025 года.
Во-вторых, отсрочка дана вспомогательным работникам в группах детских садов, то есть помощникам воспитателей. От них требуется языковая категория В2, однако несоответствие этому требованию не может стать причиной отказа от трудового договора вплоть до 1 августа 2026 года, но при условии, что работник владеет эстонским минимум на уровне А2.
Также изменились требования по владению эстонским языком, предъявляемые государством к социальным педагогам, логопедам, психологам школ и детсадов, работающим с детьми, у которых родной язык - не эстонский. Эти спецпедагоги теперь должны иметь языковую категорию В2, тогда как до сих пор требовалась С1 от психологов, а в отношении логопедов и социальных педагогов требований установлено прежде не было. В отношении языковых требований к спецпедагогам школ и детсадов отсрочек сейчас не предусмотрено.