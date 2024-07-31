В Нарве возобновлены переговоры с учителями без эстонского языка, подлежавшими увольнению, но получившими отсрочку

В конце минувшего учебного года предуведомления о расторжении трудовых отношений с 1 августа получили около 120 учителей и опорных специалистов муниципальных школ Нарвы, которые недостаточно владеют государственным языком. Затем правительство ЭР, осознав сложности с грядущим началом нового учебного года в так называемых русских школах, согласилось на отсрочку для тех учителей, кто уже на пути изучения эстонского языка.

Вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева сообщила "Северному побережью", что решение правительства вступило в силу 30 июля, а сам текст изменений Нарвская горуправа получила 26 июля, в пятницу, во второй половине дня.

- Начиная с понедельника, 29 июля, директора школ ведут переговоры с учителями, в отношении которых принята отсрочка требования по владению эстонским языком. На сегодняшний день известно, что около 25 учителей с В1 и четверо опорных специалистов с В2 продолжат работать в школах. Есть и те, кто еще не дал окончательного ответа. То есть переговоры продолжаются, и цифры могут измениться, - прокомментировала Писарева текущую ситуацию.

Она также рассказала, что до середины августа в ряде муниципальных школ Нарвы продолжится прием документов в рамках конкурсов на вакантные места. Часть объявлявшихся в мае-июне конкурсов продлены или объявлены повторно из-за отсутствия подходящих кандидатов.