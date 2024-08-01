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В Нарва-Йыэсуу начинается создание культурного квартала

Эрик Гамзеев
, журналист
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Таким, как на этом эскизе, должен будет выглядеть летом 2026 года променад в районе устья реки в Нарва-Йыэсуу.
Таким, как на этом эскизе, должен будет выглядеть летом 2026 года променад в районе устья реки в Нарва-Йыэсуу. Фото: ESKIIS / MTÜ SUUR-LOOTSI KULTUURIKVARTAL

В Нарва-Йыэсуу начинается создание культурного квартала, в результате чего будет приведена в порядок территория бывшего рыбокомбината площадью шесть гектаров вблизи устья реки.

Какие инициативы получат поддержку?

  • Культурный квартал Суур-Лоотси в Нарва-Йыэсуу
  • Второй этап развития Айдуского центра водного спорта
  • Расширение деятельности Кивиылиского центра приключенческого отдыха для детей и людей с особыми потребностями
  • Формирование Алутагузеского центра туризма и скалолазания при шахтном музее
  • Центр спасения на море и морской экологии в Тойласком порту
  • Реновация Пяйтеского реабилитационного центра для домашних и диких животных
  • Картинг-трасса "SolarRing" в Кохтла-Ярве
  • Реновация художественной галереи "SillART" в Силламяэ
  • Охотничье и учебное здание в Коньюском тире
  • Реконструкция и модернизация Ремникуского молодежного лагеря (три здания для размещения и главное здание)
  • Реновация Нарвской арт-резиденции
  • Алайыэский дом общины
  • Строительство здания футбольного стадиона в Нарве

Для осуществления этого начинания стоимостью около 1,8 миллиона евро НКО "Suur-Lootsi Kultuurikvartal" получит от фонда справедливого перехода пособие в размере около 1,4 миллиона евро.

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