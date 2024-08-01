В Нарва-Йыэсуу начинается создание культурного квартала, в результате чего будет приведена в порядок территория бывшего рыбокомбината площадью шесть гектаров вблизи устья реки.
Для подписчиков
В Нарва-Йыэсуу начинается создание культурного квартала
Какие инициативы получат поддержку?
- Культурный квартал Суур-Лоотси в Нарва-Йыэсуу
- Второй этап развития Айдуского центра водного спорта
- Расширение деятельности Кивиылиского центра приключенческого отдыха для детей и людей с особыми потребностями
- Формирование Алутагузеского центра туризма и скалолазания при шахтном музее
- Центр спасения на море и морской экологии в Тойласком порту
- Реновация Пяйтеского реабилитационного центра для домашних и диких животных
- Картинг-трасса "SolarRing" в Кохтла-Ярве
- Реновация художественной галереи "SillART" в Силламяэ
- Охотничье и учебное здание в Коньюском тире
- Реконструкция и модернизация Ремникуского молодежного лагеря (три здания для размещения и главное здание)
- Реновация Нарвской арт-резиденции
- Алайыэский дом общины
- Строительство здания футбольного стадиона в Нарве
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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